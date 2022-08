Elon Musk se ține de ”glume” cu fanii lui Manchester United. Ce spune afaceristul despre preluarea clubului englez

"Este o glumă": miliardarul Elon Musk, şeful Tesla şi SpaceX, a negat în noaptea de marţi spre miercuri că vrea să cumpere clubul englez Manchester United, la câteva ore după ce un prim tweet în care îşi exprima o astfel de intenţie a devenit viral.

"Nu, este o glumă (...). Nu cumpăr niciun club sportiv”, a scris miliardarul, după ce tweetul său iniţial a stârnit aproape 500.000 de aprecieri pe reţeaua de socializare în câteva ore.

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.