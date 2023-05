Compania lui Elon Musk a primit undă verde să testeze implanturile cerebrale pe oameni în SUA

Neuralink, unul dintre start-up-urile lui Elon Musk, a anunţat joi, pe Twitter, că a primit aprobarea din partea autorităţilor sanitare americane (FDA) pentru a-şi testa pe oameni implanturile cerebrale, relatează AFP şi Reuters.

"Este un prim pas important care va permite într-o zi ca tehnologia noastră să ajute mulţi oameni", a declarat compania californiană pe contul de Twitter.

Anunţul că Administraţia americană pentru Alimente şi Medicamente (FDA) a dat undă verde primului său studiu clinic la om, o etapă esenţială, vine după ce anterior Neuralink a avut dificultăţi în obţinerea aprobării.

Neuralink nu a detaliat obiectivele studiului, spunând doar că nu recrutează încă voluntari şi că mai multe detalii vor fi disponibile în curând.

Reuters precizează că nu a primit răspuns la solicitările de comentarii transmise Neuralink şi FDA.

Elon Musk crede că implanturile cerebrale ar putea vindeca o serie de afecţiuni, inclusiv obezitatea, autismul, depresia şi schizofrenia, dar ar permite totodată navigarea pe internet şi telepatia. El a ţinut prima pagină a ziarelor la sfârşitul anului trecut când a declarat că este atât de încrezător în siguranţa dispozitivelor, încât ar fi dispus să le implanteze copiilor săi.

Începând din 2019, în cel puţin patru ocazii Musk a prezis că Neuralink va începe testele pe oameni. Compania a cerut aprobarea FDA abia la începutul anului 2022, iar agenţia a respins cererea, au declarat pentru Reuters, în martie, şapte actuali şi foşti angajaţi. Potrivit acestora, FDA a semnalat Neuralink mai multe îngrijorări care trebuiau rezolvate înainte de a aproba testele pe oameni. Problemele majore implicau bateria cu litiu a dispozitivului, posibilitatea ca firele implantului să migreze în interiorul creierului şi provocarea de a extrage în siguranţă dispozitivul fără a deteriora ţesutul cerebral.

