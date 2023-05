Elon Musk, înlocuit de o femeie în fruntea twitter. Ce se va întâmpla cu proprietarul rețelei de socializare

Elon Musk a anunţat joi pe Twitter că a angajat o nouă directoare generală, care să-l înlocuiască la conducerea platformei.

Omul de afaceri a precizat că el va rămâne preşedinte executiv al Consiliului de Administraţie şi director însărcinat cu tehnologia întreprinderii sale.

”(Sunt) încântat să anunţ că am angajat o nouă directoare a X/Twitter. Ea va începe în aproximativ şase săptămâni!”, a scris pe Twitter miliardarul, proprietarul şi patronul reţelei de socializare de la sfârşitul lui octombrie.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.