Elon Musk, unul dintre cei mai influenți oameni din anturajul lui Trump, o nouă reacție la politica din România. Ce a făcut după un interviu al unui europarlamentar AUR

Miliardarul Elon Musk, unul dintre cei mai influenți oameni din echipa președintelui SUA, Donald Trump, a repostat sâmbătă, 8 februarie, pe contul său de pe X o postare cu un interviu dat de europarlamentarul AUR Maria-Georgiana Teodorescu pentru o platformă conservatoare.

”Make Europe Great Again!” a scris Musk.

🇪🇺 M.E.G.A INTERVIEW: CONSERVATIVES SILENCED IN EUROPE | STOLEN ELECTIONS & DEEP STATE EXPOSED

"We are here to be brave, not cowards."

Romanian MEP Georgiana Teodorescu is taking a stand against political correctness, EU bureaucracy, and the globalist agenda.

In this exclusive… https://t.co/sfXUuZmwPx pic.twitter.com/PDoeoFKn9o