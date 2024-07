Fiica transgender a lui Elon Musk, dezvăluiri incomode despre tatăl ei: „Un narcisist disperat după atenție și validare”

Vivian Jenna Wilson, fiica transsexuală de 20 de ani a lui Elon Musk, a rupt tăcerea, joi, 25 iulie, după ce fondatorul Tesla a făcut declarații controversate despre ea, numind-o o „comunistă care crede că oricine este bogat este malefic”.

În primul său interviu, ea a spus că miliardarul a fost un tată absent care a fost crud cu ea în copilărie pentru că era homosexuală și feminină.

Xavier Alexander Musk a cerut să-şi schimbe legal numele şi sexul, spunând că nu mai vrea să fie legat de tatăl său biologic în niciun fel.

La 18 ani, tânăra a cerut să fie recunoscută ca femeie şi să aibă numele Vivian Jenna Wilson (Wilson este numele de familie al mamei). Era cunoscută ca Xavier Alexander Musk.

Cererea de schimbare a numelui şi a unui nou certificat de naştere a fost depusă la Tribunalul Superior al oraşului Los Angeles din Santa Monica.

Musk a fost căsătorit cu mama lui Vivian, scriitoarea canadiană Justine Wilson, din 2000 până la divorţul lor petrecut în 2008. Primul lor copil, Nevada, s-a născut în 2002 şi a murit de sindromul morţii subite a sugarului (SIDS) la 10 săptămâni.

Conform Ministerul Sănătăţii, „constă într-o moarte subită a unui copil cu vârsta cuprinsă între o lună şi un an, care rămâne neexplicată după o anchetă amănunţită, inclusiv o examinare detaliată a împrejurărilor şi a locului în care s-a produs decesul, revizuirea istoricul clinic şi o autopsie completă”.

Cuplul i-a avut pe fii gemeni Xavier şi Griffin, apoi pe tripleţi, Damian, Kai şi Saxon. Mai are doi copii, X Æ A-Xii şi Exa Dark Sideræl. Copiii săi au ales să rămână în umbră, în ciuda faimei tatălui lor.

Ce a spus Elon Musk despre copilul său

Musk a postat luni pe X că Wilson (Xavier) s-a „născut gay și ușor autist” și a adăugat că, în copilărie, „alegea haine pe care să le port, cum ar fi o jachetă și îmi spunea că este „fabuloasă!””.

„Cred că el își imagina că nu voi spune nimic și că voi lăsa totul așa”, a spus ea, continuând „Dar nu voi face asta, pentru că, dacă o să minți despre mine, cumva în mod flagrant, în fața unei audiențe de milioane de persoane, nu voi lăsa asta nepedepsit”, a mai declarat ea.

Wilson a precizat că și-a dezvăluit orientarea sexuală încă din clasa a opta, iar Elon Musk a știut „toate efectele secundare ale tratamentului pe care îl urma și care includea medicamente care blocau pubertatea și înlocuiau anumiți hormoni.

În răspunsul ei pe Threads, Wilson, în vârstă de 20 de ani, a numit descrierea lui Musk un stereotip homosexual neadevărat. „Nu am ales niciodată jachete pe care să le poarte și, cu siguranță, nu le-am numit „fabuloase”. Nu am folosit cuvântul fabulos când aveam patru ani, pentru că, încă o dată aș vrea să repet: aveam patru ani”, a spus Wilson. Ea a adăugat că Musk nu știe cum era ea în copilărie „pentru că pur și simplu nu era acolo și, în puținul timp în care a fost, am fost hărțuită fără încetare pentru feminitatea și identitatea mea de gen”.

În timpul unui interviu cu comentatorul canadian de dreapta Jordan Peterson, luni, Musk a declarat că fiul său Xavier – care a suferit o intervenție chirurgicală de schimbare a sexului și se numește acum Vivian Wilson – este mort pentru el, „ucis de virusul gândirii woke”.

Wilson a răspuns la comentariile lui Musk pe Threads, care este deținut de rivalul Mark Zuckerberg și concurează cu X al lui Musk. „Vreau să clarific un lucru”, a spus Wilson: „Eu l-am renegat pe tatăl meu și nu invers”.

Tânăra l-a acuzat, de asemenea, pe tatal ei că este „un narcisist disperat după atenție și validare” din partea comunități X, unde Musk este foarte apreciat. Wilson i-a sugerat să se îndepărteze de calculator și să experimenteze realitatea. „Du-te și fumează niște iarbă”, i-a transmis ea.

Musk a fost anterior criticat pentru comentariile sale anti-trans. El a făcut în mod repetat remarci derogatorii cu privire la pronumele de gen, inclusiv un tweet, acum șters, din decembrie 2020 care spunea „când îl pui în biografia ta”, alături de un desen cu un soldat din secolul al XVIII-lea frecându-și fața cu sânge în fața unui morman de cadavre și purtând o șapcă pe care scria: „Îmi place să oprim”. Ca răspuns la criticile aduse acestui tweet, Musk a scris pe X: „Susțin absolut transgenderii, dar toate aceste pronume sunt un coșmar estetic”.

Musk a mai vorbit anterior despre fiica sa, inclusiv în biografia autorizată scrisă de jurnalistul Walter Isaacson și publicată anul trecut. În carte, miliardarul a dat vina pe tranziția fiicei sale în parte pe timpul petrecut la o școală progresivă din Los Angeles.

În interviul lui Peterson, Musk a spus că își consideră copilul „mort” după tranziția ei. În postarea sa pe X, Musk a mai spus că Wilson „nu era o fată”. Wilson a postat un videoclip pe Threads miercuri, clarificând că „este bine și se descurcă bine”. Și în postările ei de joi, Wilson a spus că este recunoscută legal ca femeie în statul California și că „nu mă preocupă opiniile celor care îmi sunt inferiori”.

