Elon Musk continuă să fie un subiect de discuție intensă, iar comportamentul său din ultima perioadă stârnește tot mai multe îngrijorări. În timp ce își promovează proiectele, aparent cu o energie nemăsurată, în culisele scenei se adună semne de întrebare privind starea sa de sănătate mintală, scrie Daily Mail.

Îmbrăcat în stilul său inconfundabil, cu pălăria „Dark Gothic MAGA” și o ținută complet neagră, Musk a apărut joi seară pe scena Conferinței Politice Conservatoare (CPAC) din Maryland. Cu o energie debordantă, aproape că părea un boxer înainte de marele meci, dar ceea ce a urmat a fost și mai șocant: președintele Argentinei, Javier Milei, i-a oferit un drujbă gigantică, simbol al măsurilor de tăiere a cheltuielilor guvernamentale pe care cei doi le promovează cu aceeași intensitate. Musk, recunoscând simbolistica gestului, a rostit „Aceasta este drujba pentru birocrație!” în fața unui public entuziasmat.

Dincolo de excentricitățile sale, Musk este în continuare un personaj de prim-plan al politicii și tehnologiei, având un impact semnificativ asupra administrației Trump. Poate că, în loc de gesturi spectaculoase, ar fi fost momentul pentru o abordare mai matură, însă el pare să fi ales să își amplifice comportamentele deja considerate narcisiste.

Elon Musk waves around a chainsaw at CPAC while Argentinian president Javier Milei gives the thumbs up.

