Elon Musk amenință că va interzice produsele Apple în companiile sale. ”Nimeni nu citește de fapt termenii și condițiile”

Un parteneriat între companiile Apple și OpenAI va permite utilizatorilor de iPhone și Mac accesul la ChatGPT. Apple vrea astfel să îmbunătățească asistentul vocal Siri și sistemele de operare pentru a recupera teren în cursa AI.

Producătorul de iPhone a anunțat schimbarea Siri împreună cu o serie de alte funcții noi la show-ul anual al dezvoltatorilor de luni. Acesta fac parte dintr-un nou sistem AI personalizat – numit „Apple Intelligence” – care își propune să ofere utilizatorilor o modalitate de a naviga mai ușor pe dispozitivele Apple.

iOS 18 makes iPhone more personal, capable, and intelligent than ever! From new ways to customize your experience to the power of Apple Intelligence, this will be the most personalized operating system we’ve ever developed. pic.twitter.com/Di7BlweiSX

ChatGPT poate fi folosit și pentru a stimula alte instrumente, inclusiv generarea de text și conținut. Versiunea de testare va deveni disponibilă în toamnă.

Tim Cook, directorul executiv al Apple, a declarat că această mișcare va aduce produsele companiei sale „la noi culmi”, în timp ce a deschis Conferința pentru dezvoltatori la nivel mondial la sediul gigantului tehnologic din Cupertino, California.

Anunțul nu a fost binevenit de toți. Elon Musk, proprietarul Tesla și Twitter/X, a amenințat că va interzice iPhone-urile din companiile sale din cauza „securității datelor”.

„Apple nu are nicio idee despre ce se întâmplă de fapt, odată ce vă predă datele către OpenAI”, a spus domnul Musk la X. „Vă dau datele pe râu în jos”.

It’s patently absurd that Apple isn’t smart enough to make their own AI, yet is somehow capable of ensuring that OpenAI will protect your security & privacy!

Ads

Apple has no clue what’s actually going on once they hand your data over to OpenAI. They’re selling you down the river.