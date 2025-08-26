Elon Musk a dat în judecată Apple și OpenAI. Care este motivul

Autor: Maria Popa
Marti, 26 August 2025, ora 07:50
422 citiri
Elon Musk a dat în judecată Apple și OpenAI. Care este motivul
Elon Musk FOTO / Hepta

Două dintre companiile lui Elon Musk, xAI şi platforma de socializare X, au intentat luni, 25 august, un proces împotriva Apple şi OpenAI, acuzându-le de ”schemă anticoncurenţială” pentru a bloca rivalii din domeniul inteligenţei artificiale, transmite CNBC.

Plângerea, depusă la tribunalul federal din districtul nordic al statului Texas, susţine că Apple şi OpenAI ”au conspirat” pentru a-şi menţine monopolul pe pieţele smartphone-urilor şi ale chatboturilor AI generative.

Apple este acuzată că ar fi dezavantajat în App Store aplicaţii competitoare, precum Grok al xAI, şi ar fi favorizat OpenAI prin integrarea chatbotului ChatGPT în produsele sale.

”Într-o încercare disperată de a-şi proteja monopolul pe piaţa smartphone-urilor, Apple s-a aliat cu compania care beneficiază cel mai mult de pe urma blocării competiţiei şi inovaţiei în AI: OpenAI, un monopolist pe piaţa chatboturilor generative”, se arată în document.

Musk ameninţase deja la începutul lunii că va acţiona Apple în instanţă pentru ”o încălcare clară a legilor antitrust”.

Apple şi OpenAI nu au comentat imediat. CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a răspuns totuşi pe X, afirmând că acuzaţiile sunt ”remarcabile” având în vedere modul în care Musk ar folosi propria platformă pentru a-şi favoriza interesele şi a-şi dezavantaja rivalii.

Apple a declarat anterior că App Store este ”corect şi lipsit de părtinire”, subliniind că mii de aplicaţii sunt promovate pe baza mai multor criterii.

Utilizatori ai X au notat, prin funcţia Community Notes, că aplicaţii rivale precum DeepSeek şi Perplexity au ajuns pe primul loc în App Store chiar după parteneriatul Apple–OpenAI.

Procesul marchează o nouă etapă în conflictul deschis dintre Musk şi Altman. Cei doi au cofondat OpenAI în 2015, dar Musk a părăsit compania în 2018.

Anul trecut, el a intentat un alt proces împotriva OpenAI, acuzând conducerea că a pus interesele comerciale mai presus de misiunea iniţială a organizaţiei, aceea de a dezvolta AI ”în beneficiul umanităţii în ansamblu”.

La 18 luni după ce a devenit primul om implantat cu cipul cerebral al lui Elon Musk, pacientul spune că întreaga sa viață s-a schimbat
La 18 luni după ce a devenit primul om implantat cu cipul cerebral al lui Elon Musk, pacientul spune că întreaga sa viață s-a schimbat
Era februarie 2024 când Noland Arbaugh, primul om care a primit cipul cerebral experimental al companiei Neuralink, a urcat pe scenă într-un scaun rulant, în cadrul unei întâlniri interne a...
Primele joburi ale miliardarilor celebri: Warren Buffett, Elon Musk, Jeff Bezos și alții. Cine vindea saci de gunoi pentru a-și cumpăra o pereche de pantofi de baschet
Primele joburi ale miliardarilor celebri: Warren Buffett, Elon Musk, Jeff Bezos și alții. Cine vindea saci de gunoi pentru a-și cumpăra o pereche de pantofi de baschet
E greu de imaginat un miliardar care vinde sandvișuri, întoarce burgeri pe grătar sau aranjează marfa pe rafturi, dar mulți dintre cei mai bogați oameni ai lumii au pornit, de fapt, din...
#Elon Musk, #Elon Musk inteligenta artificiala, #apple, #openAI, #sam altman, #Elon Musk X, #inteligenta artificiala Elon Musk , #stiri Elon Musk
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Umilita la ultimul meci in circuit, a izbucnit in lacrimi in bratele sotului. O mare campioana se retrage din tenis
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
VIDEO Ioan Varga a "lovit" din nou: 2.300 de kilograme de aur! "Pregatim actele"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Al Treilea Război Mondial: Care ar fi țările cele mai greu de cucerit, conform Inteligenței Artificiale
  2. Cât de mult a scăzut cea mai mare pensie din România după impunerea contribuției pe sănătate. Primele 10 pensii depășesc 10.000 de euro net lunar
  3. Românii de zece ori mai activi la jocuri de noroc decât în crearea de valoare economică. Suma colosală cheltuită în acest domeniu
  4. Elon Musk a dat în judecată Apple și OpenAI. Care este motivul
  5. Ministrul Educației: Comasarea școlilor nu afectează elevii. Cine a luat, de fapt, decizia în acest sens
  6. Donald Trump cere demiterea guvernatoarei Rezervei Federale. Ce i-a transmis Lisa Cook
  7. Trump, supărat pe acuzațiile opozanților săi: „Poate că ne-ar plăcea să avem un dictator”
  8. Cu ce va rămâne România după încheierea războiului din Ucraina: „Prima dată în 3 ani și jumătate când diplomația e mai importantă decât războiul”
  9. Criminalul din Mureș, căutat de polițiști într-o rețea secretă de tuneluri. Labirintul subteran, săpat acum mai bine de 50 de ani la ordinul lui Ceaușescu
  10. Marea Britanie, în fața unui prag periculos: încurajarea extremei drepte. Clasa politică tace VIDEO