Lumea este îngrozită de planul nebunesc al lui Musk. ”Se joacă de-a Dumnezeu”, vrea să blocheze Soarele VIDEO

Miliardarul american Elon Musk, prieten cu Donald Trump, a venit cu un plan nebunesc, pe care omenirea să-l pună în practică. Dar lumea este îngrozită de ideea sa postată pe rețeaua de socializare X, mulți oameni reacționând negativ la gândurile sale de a bloca Soarele. Un utilizator i-a răspuns furios: ”Nu avem nevoie de oameni care se joacă de-a Dumnezeu”.

Iar o expertă de la Centrul pentru Drept Internațional al Mediului (CIEL) din Berlin, Germania, a numit ideea „extrem de speculativă”. „Geoingineria solară este în mod inerent imprevizibilă și ar putea destabiliza și mai mult sistemul nostru climatic deja fragil”, potrivit Daily Mail.

Elon Musk vrea să blocheze Soarele pentru a reduce încălzirea globală - dar oamenii de știință avertizează că tehnica controversată ar putea fi dezastruoasă. Șeful companiei SpaceX, Elon Musk, a împărtășit o posibilă soluție la criza climatică, deși cercetătorii avertizează că s-ar putea termina cu un dezastru.

Într-o postare pe X (Twitter), Musk a spus că vrea să lanseze o constelație de sateliți „mare, alimentată cu energie solară” pe orbita Pământului. Sateliții cu inteligență artificială ar putea face „ajustări minuscule” la cantitatea de energie solară care ar ajunge pe Pământ, având un efect de răcire asupra planetei.

Mulți membri ai publicului larg par îngroziți de idee, care este interpretarea lui Musk asupra unui proiect de „geoinginerie” care a fost deja propus. Ca răspuns, un utilizator sceptic a spus: „Deci, practic, lăsăm inteligența artificială să decidă câtă lumină solară primesc oamenii acum? Ce ar putea merge prost.”

Altul a postat: „Nicio persoană, nicio companie sau niciun guvern nu are dreptul să se joace cu clima NOASTRĂ mondială colectivă”, în timp ce unul s-a plâns că „nu avem nevoie de mai mulți oameni care se joacă de-a Dumnezeu”.

Lili Fuhr, directoarea programului de economie fosilă de la Centrul pentru Drept Internațional al Mediului (CIEL) din Berlin, a numit ideea „extrem de speculativă".

Proiectul lui Musk ar distruge viața pe Pământ

„Orice implementare viitoare a geoingineriei ar amenința viețile și drepturile a miliarde de oameni, inclusiv în Marea Britanie”, a adăugat ea. „Dacă ar fi implementată vreodată, nu ar fi posibil să fie întreruptă sau oprită fără a risca creșteri rapide de temperatură și o accelerare a încălzirii globale.

„Aceste tehnologii extrem de speculative reprezintă o distragere periculoasă de la rezolvarea crizei climatice și ar trebui eliminate definitiv.” Musk a recunoscut apoi că blocarea unei cantități prea mari de lumină solară ar putea duce la o scădere bruscă a temperaturilor și la transformarea Pământului într-un „bulgăre de zăpadă”.

Pământul „a fost un bulgăre de zăpadă de multe ori în trecut”, a spus Musk, deși ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost acum aproximativ 635 de milioane de ani. Musk nu a specificat exact ce rol ar juca inteligența artificială în constelația sa de sateliți, dar probabil că ar fi responsabilă pentru determinarea momentului în care să se facă „micile ajustări” la cantitatea de energie solară care ajunge pe Pământ.

Deși totul poate părea impracticabil, Musk a trimis deja 10.000 de sateliți pe orbita Pământului ca parte a constelației sale Starlink, care oferă internet de mare viteză lumii. Iar costul unui astfel de proiect ar putea fi acoperit confortabil de Musk, care este în prezent cea mai bogată persoană din lume, cu o avere netă de aproximativ 469 de miliarde de dolari.

Ram ben Ze'ev, autor și antreprenor din Scoția, a declarat că partea inginerească a proiectului „ar putea fi posibilă”, dar „consecințele erorii ar fi incomensurabile”. Într-o postare pe X, el a spus că ideea „supraestimează periculos controlul uman și subestimează echilibrul natural”.

„Reducerea luminii solare nu numai că scade temperaturile, ci are un impact direct asupra fotosintezei - fundamentul vieții pe această planetă”, a avertizat el. Chiar și o reducere de 1-2% a energiei solare ar putea devasta agricultura globală, pădurile și producția de oxigen.”

