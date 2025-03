Mama lui Elon Musk, atacată de o româncă: „Cum te simți știind că fiul tău este cel mai mare ratat de pe planetă?”

Maye Musk, mama miliardarului Elon Musk, a împărtășit într-o postare pe X faptul că este bombardată cu mesaje răutăcioase, mai ales de la persoane care nu sunt de acord cu acțiunile fiului său.

În postarea sa, Maye Musk a adăugat și o captură de ecran cu profilul unei românce care este autoarea unuia dintre aceste mesaje.

"Cum te simți știind că fiul tău este cel mai mare ratat de pe planetă?", i-a scris românca mamei lui Elon Musk, arată Libertatea.ro

La începutul acestui an, Maye Musk a fost criticată dur de internauți, care o numeau "nazistă" pentru că l-a apărat pe fiul său după ce acesta a făcut salutul nazist la ceremonia de inaugurare a lui Donald Trump. De asemenea, ea s-a confruntat cu controverse după ce a sugerat pe rețelele de socializare ca oamenii să folosească "10 nume false" pentru a comite fraude electorale în alegerile prezidențiale din 2024. Propria platformă a fiului ei a semnalat postarea, iar experții juridici au avertizat că comentariile sale ar putea constitui o solicitare a unei infracțiuni.

În plus, Maye Musk a fost numită rasistă după ce a postat mai multe mesaje pe X înainte de alegerile prezidențiale din SUA din toamna anului trecut. Într-o postare ștearsă, care a fost ulterior redistribuită pe platformă, Maye Musk a criticat un articol despre fiul său, care urma să fie scris de jurnalistul Ryan Mac de la New York Times. "Am auzit că va fi un articol despre Elon scris de Ryan Mac în New York Times mâine. Din păcate, Ryan este un reporter vietnamez american. Cartea mea este un bestseller în Vietnam. Nu cred că cititorii mei vor crede articolul dacă este plin de ură și/sau necinstit. Să vedem", a scris Maye Musk pe X în luna noiembrie a anului trecut.

Tatăl lui Elon Musk, Errol Musk, a fost, de asemenea, criticat pentru că a deținut o mină de smarald din Zambia în anii 1980.

