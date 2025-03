Elon Musk își dă iar cu părerea despre România. Într-un mesaj de la ora 7:48, se întreabă "Cum poate un judecător să termine democrația în România?"

Elon Musk a transmis un nou mesaj despre România, de data aceasta ca urmare a violențelor din București, provocate de susținătorii lui Călin Georgescu. Cum a făcut și cu alte ocazii, a distribuit o postare de-a lui Mario Nawfal, un fel de port-drapel al jurnalismului de Twitter pe care Musk îl tot promovează, ca alternativă la media consacrată.

Nawfal, un tânăr antreprenor controversat devenit influencer pe Twitter, a publicat un videoclip de la protestele din seara zilei de 9 martie din București. În imagini se vede cum jandarmii lovesc cu bastoanele de cauciuc protestatari. El scrie „Scutierii români bat cetățenii când statul paralel zdrobește protestele. După ce președintele-ales (n.red. nu este președintele ales) Călin Georgescu a fost interzis pe viață, autoritățile folosesc acum forța brută pentru a reduce disidența la tăcere”.

Clipul a fost postat pe Twitter de o anume „Andreea DeMiere”, dar nu ea la filmat. Sursa originală este Codruța Cerva, care s-a făcut cunoscută în timpul protestelor față de restricțiile sanitare din timpul pandemiei. Cerva nu își ascunde loialitatea, având steagul Rusiei lângă poza de profil de pe TikTok, lucru care se vede clar și în clipul distribuit de Mario Nawfal.

Mai mult ca sigur, Elon Musk nu a făcut toate aceste lucruri la ora 7:48 dimineața (ora Texasului, unde locuiește), atunci când a distribuit postarea lui Nawfal, cu comentariul "Cum poate un judecător să termine democrația în România?"

Întrebarea nu este neapărat strict despre România, ci se leagă și de politica americană și de frustrările publice ale lui Musk atunci când judecători federali au blocat temporar implementarea unora dintre planurile lui Donald Trump. Și atunci, Musk și alți membri ai administrației Trump se întrebau cum poate un judecător să oprească deciziile liderilor politici aleși.

How can a judge end democracy in Romania? https://t.co/9MFhlq6YwQ