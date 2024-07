Elon Musk, după tentativa de asasinat asupra lui Trump: „Îl susţin pe deplin și sper la recuperarea sa rapidă” VIDEO

Miliardarul Elon Musk şi-a exprimat susţinerea publică pentru Donald Trump pentru prima dată în cursa prezidenţială din SUA, după împuşcăturile de la mitingul din Pennsylvania.

Musk a postat pe platforma sa de socializare X un videoclip cu Trump cu sânge pe faţă şi ridicând din pumni.

"Îl susţin pe deplin pe preşedintele Trump şi sper la recuperarea sa rapidă", a scris Elon Musk.

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF

"Eu şi Sara am fost şocaţi de aparentul atac la adresa preşedintelui Trump. Ne rugăm pentru siguranţa şi recuperarea sa rapidă", a scris şi premierul israelian Benjamin Netanyahu pe X.

Sara and I were shocked by the apparent attack on President Trump. We pray for his safety and speedy recovery.