Elon Musk va conduce Ministerul de Tăiat Hârtii. Trump a înființat un post nou pentru miliardar. Musk: „Vom seca multe mlaștini”

Preşedintele ales Donald Trump a anunţat marţi că Elon Musk şi Vivek Ramaswamy vor conduce un nou „Departament al eficienţei guvernamentale” în a doua sa administraţie, informează CNN.

„Împreună, aceşti doi americani minunaţi vor deschide calea pentru ca administraţia mea să desfiinţeze birocraţia guvernamentală, să reducă reglementările în exces, să reducă cheltuielile inutile şi să restructureze agenţiile federale”, a anunţat Donald Trump într-o declaraţie.

Comunicatul îl citează pe Musk spunând că „acest lucru va trimite unde de şoc în sistem şi oricui este implicat în risipa guvernamentală, ceea ce înseamnă o mulţime de oameni!”.

Potrivit Reuters, Trump a precizat că activitatea lor se va încheia până la 4 iulie 2026, adăugând că un guvern mai mic şi mai eficient ar fi un „cadou” pentru ţară la cea de-a 250-a aniversare a semnării Declaraţiei de Independenţă. După ce numirea a fost anunțată, Musk a distribuit un discurs de-al său în care zicea că va „seca mlaștinile”.

Elon Musk on D.O.G.E: We'll drain many swamps and be very transparent about it.

“We're going to be very open and transparent and be very clear about this is what we're doing [with the Department of Government Efficiency], here are the issues, this is the math for what's being… pic.twitter.com/bmqqwrZkZX