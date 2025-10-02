Elon Musk este din nou cea mai bogată persoană din istorie. A înregistrat un nou record

Autor: Daniel Groza
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 07:06
567 citiri
Elon Musk este din nou cea mai bogată persoană din istorie. A înregistrat un nou record
Elon Musk e din nou cel mai bogat om din istorie FOTO Hepta

Elon Musk doboară un nou record istoric, apropiindu-se de pragul de 500 de miliarde de dolari avere netă, pe fondul creșterii acțiunilor Tesla și al expansiunii companiilor sale din domeniul AI și aerospațial.

CEO-ul Tesla este prima persoană din istorie care a atins o avere netă de aproape 500 de miliarde de dolari, impulsionată de o revenire a acțiunilor companiei de vehicule electrice și de creșterea valorii celorlalte startup-uri ale antreprenorului din domeniul tehnologiei, relatează Reuters.

Averea netă a lui Musk se ridica la 499,5 miliarde de dolari la ora 15:55, ora de pe coasta de est a SUA (22:55, ora României), potrivit indexului miliardarilor întocmit de Forbes. Acțiunile Tesla au determinat creșterea averii nete a lui Musk. Acțiunile au crescut cu peste 14% în acest an și au urcat cu aproape 4% miercuri, adăugând peste 7 miliarde de dolari la averea sa netă.

Consiliul de administrație al Tesla a propus luna trecută un plan de compensare de 1 trilion de dolari pentru Elon Musk, subliniind influența pe care o are asupra producătorului de automobile, în încercarea acestuia de a se transforma într-o putere în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii.

Startup-ul de AI al lui Musk, xAI, și compania de rachete SpaceX și-au mărit, de asemenea, valorile în acest an.

Fondatorul Oracle, Larry Ellison, îl urma miercuri pe Musk ca a doua cea mai bogată persoană de pe lista Forbes, cu o avere netă de aproximativ 351,5 miliarde de dolari.

Guvernul britanic s-a săturat de interferențele lui Elon Musk. Mesaj dur de la Londra pentru miliardar: "Pleacă naibii din politica și din țara noastră"
Guvernul britanic s-a săturat de interferențele lui Elon Musk. Mesaj dur de la Londra pentru miliardar: "Pleacă naibii din politica și din țara noastră"
Guvernul britanic condus de Keir Starmer a lansat miercuri, 1 octombrie, o nouă replică dură la adresa miliardarului american Elon Musk: „pleacă naibii” din Marea Britanie. Miliardarul,...
Un nou front tehnologic se deschide între Mark Zuckerberg și Elon Musk: bătălia roboților umanoizi
Un nou front tehnologic se deschide între Mark Zuckerberg și Elon Musk: bătălia roboților umanoizi
Rivalitatea dintre Mark Zuckerberg și Elon Musk, care la un moment dat părea să se îndrepte spre un meci într-o arenă romană, ar putea deveni una emblematică pentru epoca tehnologiei,...
#Elon Musk, #avere, #record, #actiuni tesla , #stiri Elon Musk
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Surpriza de proportii! Anuntul facut dupa decizia "socanta" de a pleca din televiziune, dupa 19 ani, unde avea un salariu urias
Digi24.ro
Noile scenarii ale Coalitiei pentru concedierile de la stat
DigiSport.ro
Batut fara mila, dupa ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali! "Sunt suparat pe el"

Ep. 139 - Partid nou în România!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Papa Leon, originar din Chicago, critică politica americană privind pedeapsa cu moartea și tratamentele inumane aplicate imigranților
  2. Șoc într-un sat ucrainean după ce o dronă rusească a ucis o întreagă familie. „Erau oameni buni” FOTO
  3. Trenurile CFR Călători ar putea să rămână fără acces la rețeaua feroviară electrificată din cauza datoriilor. Banii alocați de Guvern sunt insuficienți
  4. Care sunt șansele ca Trump să primească Premiul pentru Pace. „Este opus idealurilor pe care le reprezintă premiul Nobel”
  5. Trei români care furau cupru au fost condamnați în Franța. Judecătoarea nu i-a crezut că furau pentru mâncare, după ce a văzut teancurile de bani cu care se lăudau pe TikTok
  6. Elon Musk este din nou cea mai bogată persoană din istorie. A înregistrat un nou record
  7. Găselnița unor specialiști: Cum poate Europa să-l lovească pe Putin fără să declanșeze Al Treilea Război Mondial?
  8. Cel mai important mesaj extraterestru primit pe Pământ: Misteriosul semnal venit de dincolo de lumea noastră VIDEO
  9. Un expert divulgă planul lui Putin din Ucraina, ce s-a destrămat: Noua forță a Kievului devine coșmarul dictatorului
  10. Președintele Stubb, prieten cu Trump dezvăluie: Putin e în încurcătură, Donald trece la planul său