Elon Musk este din nou cea mai bogată persoană din istorie. A înregistrat un nou record

Elon Musk e din nou cel mai bogat om din istorie

Elon Musk doboară un nou record istoric, apropiindu-se de pragul de 500 de miliarde de dolari avere netă, pe fondul creșterii acțiunilor Tesla și al expansiunii companiilor sale din domeniul AI și aerospațial.

CEO-ul Tesla este prima persoană din istorie care a atins o avere netă de aproape 500 de miliarde de dolari, impulsionată de o revenire a acțiunilor companiei de vehicule electrice și de creșterea valorii celorlalte startup-uri ale antreprenorului din domeniul tehnologiei, relatează Reuters.

Averea netă a lui Musk se ridica la 499,5 miliarde de dolari la ora 15:55, ora de pe coasta de est a SUA (22:55, ora României), potrivit indexului miliardarilor întocmit de Forbes. Acțiunile Tesla au determinat creșterea averii nete a lui Musk. Acțiunile au crescut cu peste 14% în acest an și au urcat cu aproape 4% miercuri, adăugând peste 7 miliarde de dolari la averea sa netă.

Consiliul de administrație al Tesla a propus luna trecută un plan de compensare de 1 trilion de dolari pentru Elon Musk, subliniind influența pe care o are asupra producătorului de automobile, în încercarea acestuia de a se transforma într-o putere în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii.

Startup-ul de AI al lui Musk, xAI, și compania de rachete SpaceX și-au mărit, de asemenea, valorile în acest an.

Fondatorul Oracle, Larry Ellison, îl urma miercuri pe Musk ca a doua cea mai bogată persoană de pe lista Forbes, cu o avere netă de aproximativ 351,5 miliarde de dolari.

