Elon Musk susține că se pregătește asasinarea sa și distrugerea Tesla: "Practic, vor să mă omoare pentru că le opresc frauda"

Elon Musk a vorbit despre o presupusă conspirație menită să-l asasineze și să distrugă Tesla, compania care l-a transformat în cel mai bogat om din lume.

„Se pare că atunci când le iei oamenilor, știți voi, banii pe care îi primesc în mod fraudulos, ei se supără foarte tare. Practic, vor să mă omoare pentru că le opresc frauda. Și vor să distrugă Tesla pentru că oprim risipa și corupția teribilă din guvern,” a declarat Musk.

Miliardarul a subliniat că ar exista grupuri de stânga care ar coordona protestele și atacurile asupra vehiculelor și dealerilor Tesla, susținând: „Cred că există și forțe mai mari. Adică cine finanțează și cine coordonează totul? Pentru că este o nebunie. Nu am mai văzut niciodată așa ceva. Tesla este o companie pașnică. nu am făcut niciodată nimic dăunător. Eu nu am făcut niciodată nimic dăunător, am făcut doar lucruri productive. Cred că există un fel de boală mintală aici.”, a mai declarat Musk.

Aceste declarații vin într-un context de intensificare a protestelor și atacurilor asupra Tesla, cel mai recent incident având loc pe 18 martie 2025, când un piroman a incendiat cinci Tesla la un dealer din Las Vegas. De asemenea, aproximativ 250 de activiști au organizat o demonstrație la un showroom Tesla din New York, purtând pancarte anti-Musk.

Reacția autorităților a fost fermă, iar Donald Trump a calificat protestele drept „terorism intern”, afirmând: „Ei fac rău unei mari companii americane.” Procurorul general Pam Bondi a susținut această poziție, declarând atacurile asupra Tesla ca fiind „terorism intern”.

