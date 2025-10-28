Elon Musk pretinde un salariu astronomic ca să nu părăsească Tesla. Ce obiective trebuie să îndeplinească dacă suma va fi aprobată

Elon Musk ar putea să fie plătit de Tesla vu un trilion de dolari FOTO Hepta

Preşedinta consiliului Tesla, Robyn Denholm, avertizează că Elon Musk ar putea pleca din companie dacă acţionarii nu aprobă pachetul său salarial uriaş, estimat la aproape 1 trilion de dolari. Miza votului programat înaintea adunării generale din 6 noiembrie este nu doar recompensa financiară a lui Musk, ci şi controlul său asupra direcţiei Tesla, într-un moment în care compania mizează tot mai mult pe roboţi şi tehnologiile AI.

”Fără Elon, Tesla ar putea pierde o parte semnificativă din valoarea sa, deoarece compania nu ar mai fi percepută prin prisma a ceea ce aspiră să devină”, a scris Denholm într-o scrisoare adresată acţionarilor.

Votul pentru pachetul salarial şi alte propuneri se va încheia pe 5 noiembrie, la ora 23:59 (ET).

Planul de recompensare, detaliat în septembrie, include 12 tranşe de acţiuni care vor fi acordate lui Musk dacă Tesla atinge anumite obiective financiare şi de producţie.

Prima tranşă este condiţionată de atingerea unei capitalizări bursiere de 2 trilioane de dolari, compania fiind în prezent evaluată la circa 1,5 trilioane. Ultima tranşă ar necesita un prag de 8,5 trilioane de dolari.

Printre obiectivele non-financiare se numără livrarea a 20 de milioane de vehicule Tesla, 10 milioane de abonamente active la sistemul Full Self Driving, 1 milion de roboţi umanoizi Optimus şi 1 milion de robotaxiuri operaţionale.

Ads

Opoziţia faţă de pachetul ”astronomic” a crescut în ultimele zile, inclusiv din partea celei mai mari firme de consultanţă pentru acţionari, Institutional Shareholder Services, care a recomandat votul împotrivă. De asemenea, grupuri sindicale şi organizaţii de supraveghere corporativă au lansat campania ”Take Back Tesla”, acuzându-l pe Musk că a afectat imaginea companiei prin declaraţii politice şi conspiraţioniste.

Musk, care deţine aproximativ 13% din Tesla, ar ajunge la o participaţie de circa 25% dacă pachetul este aprobat, consolidându-şi influenţa asupra companiei.

Denholm a declarat că pentru Musk nu este doar o chestiune de compensaţie, ci şi de control asupra direcţiei Tesla, în special în contextul dezvoltării roboţilor Optimus şi a tehnologiilor AI.

Ads