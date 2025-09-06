Elon Musk ar putea deveni primul „trilionar” din istorie. Tesla îi oferă un bonus fără precedent, dar trebuie să muncească din greu. Indicatorii de performanță ceruți lui Musk

Consiliul de administrație al Tesla le cere acționarilor să aprobe un pachet salarial masiv, fără precedent, care l-ar putea transforma pe directorul general, Elon Musk, deja cel mai bogat om din lume, în primul trilionar.

Dacă planul este aprobat, Musk ar trebui să atingă mai multe obiective de performanță în următorii 10 ani pentru a primi plata integrală, scrie Gizmodo.com

Consiliul de administrație a declarat într-un comunicat de presă publicat vineri, 5 septembrie, că obiectivul principal al pachetului salarial este de a-l păstra pe „domnul Musk pentru a conduce Tesla în următoarea sa fază de creștere transformațională”. Cu alte cuvinte, consiliul de administrație dorește ca întreaga atenție a lui Musk să fie acordată Tesla. Însă Musk, care conduce compania din 2008, jonglează și cu alte patru companii: SpaceX, xAI, Neuralink și Boring Company.

Incursiunile ruinoase ale lui Musk în politică au afectat și brandul Tesla. În 2024, l-a susținut pe Donald Trump pentru președinție, a investit milioane în campania lui Trump și a condus o restructurare a guvernului federal prin intermediul noului Departament pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE). Politica lui Musk a declanșat reacții negative care au inclus incidente de incendiere și vandalism la magazinele și stațiile de încărcare Tesla. Între timp, Tesla a înregistrat două dintre cele mai slabe trimestre din ultimii ani, cu livrări globale de vehicule în scădere cu 13%. În Europa, vânzările sunt deosebit de proaste.

Ce trebuie să facă Musk pentru bonusul fără precedent

Conform noului plan, lui Musk i-ar putea fi acordate până la 423 de milioane de acțiuni, în valoare de aproximativ 143 de miliarde de dolari la prețurile actuale și echivalentul a aproximativ 12% din acțiunile Tesla. Musk deține deja aproximativ 13% din companie. Pentru a încasa banii, trebuie să rămână în funcția de CEO sau să dețină o altă funcție executivă și să atingă o serie de indicatori de performanță în ceea ce privește producția și capitalizarea de piață.

Premiul este împărțit în 12 tranșe. Prima se deblochează dacă capitalizarea de piață a Tesla, care se situează în prezent în jurul a 1.000 de miliarde de dolari, se dublează la 2.000 de miliarde de dolari. Următoarele nouă tranșe necesită câte 500 de miliarde de dolari în plus, iar ultimele două necesită o creștere de 1.000 de miliarde de dolari fiecare.

Pentru ca Musk să încaseze integral câștigul, Tesla ar trebui să atingă o valoare de piață de 8.500 de miliarde de dolari în următorul deceniu, de aproximativ opt ori mai mare decât valoarea sa actuală. Asta ar face ca acțiunile lui Musk să valoreze peste 1.000 de miliarde de dolari.

Planul leagă, de asemenea, plata sa de câteva obiective operaționale ambițioase, inclusiv livrarea a 20 de milioane de vehicule, punerea pe șosele a unui milion de robotaxiuri și implementarea a unui milion de roboți umanoizi Optimus.

