Elon Musk îl provoacă la bătaie pe Vladimir Putin și avertizează că dacă oprește Starlink toată linia de front a Ucrainei se prăbușește

Multimiliardarul Elon Musk, CEO-ul SpaceX și un aliat apropiat al președintelui SUA, Donald Trump, a declarat duminică, 9 martie, că Starlink reprezintă infrastructura esențială pentru armata ucraineană și că, fără acest sistem, linia frontului s-ar prăbuși.

„L-am provocat literalmente pe Putin la o luptă fizică unu la unu, iar sistemul meu Starlink este coloana vertebrală a armatei ucrainene. Întreaga lor linie de front s-ar prăbuși dacă l-aș opri. Ceea ce mă îngrozește sunt anii de măcel într-un impas pe care Ucraina îl va pierde inevitabil. Oricine este cu adevărat îngrijorat, gândește și înțelege ce se întâmplă vrea ca acest măcel să se oprească. PACE ACUM”, a scris Musk pe rețeaua X.

Starlink, rețeaua de internet prin satelit dezvoltată de SpaceX, joacă un rol-cheie în comunicațiile ucrainene, fiind utilizată atât în scopuri militare, cât și civile.

Anul trecut, autoritățile ucrainene au raportat că aproximativ 42.000 de terminale Starlink erau operaționale în diverse domenii, inclusiv în armată, spitale și organizații umanitare.

