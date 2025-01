Elon Musk provoacă din nou. Mesajul miliardarului la mitingul de lansare a campaniei extremiștilor din Germania VIDEO

Miliardarul Elon Musk şi-a exprimat sâmbătă, 25 ianuarie, susţinerea prin videoconferinţă faţă de Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extremă dreapta), la mitingul de lansare a campaniei în Germania, în plină polemică după salutul controversat de la învestirea lui Donald Trump, considerat de către unii drept un salut nazist, relatează AFP.

”Este OK să fii mândru că eşti german. Bateţi-vă pentru un viitor radios al Germaniei”, le-a spus cel mai bogat om din lume, potrivit AfD, celor aproximativ 4.500 de susţinători, reuniţi la Târgul de la Halle (est).

El şi-a reiterat susţinerea faţă de acest partid care încarnează, în opinia sa, ”cea mai bună speranţă a Germaniei”.

Într-o intervenţie dezlânată, el a lăudat ”naţiunea germană” veche de ”mii de ani”.

Împăratul roman Iulius Cezar a fost ”impresionat” de voinţa de luptă a triburilor germanice.

Actualul Guverm ”reprimă agresiv libertatea de exprimare”, a acuzat el.

AfD trebuie, aşadar, ”să se bată, să se bată, să se bată” pentru ”mai multă autodeterminare a Germaniei şi pentru ţările din Europa şi mai puţin pentru Bruxelles”.

"Being proud of being German is normal"

