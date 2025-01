Elon Musk publică o nouă postare provocatoare pentru Europa, vizualizată de 76 de milioane de utilizatori ai rețelei X și comentată de zeci de mii de persoane

Elon Musk a declanșat o nouă controversă pe rețeaua sa socială, X (fosta Twitter), după ce a publicat o hartă a Canalului Mânecii redenumit „Canalul George Washington”.

Postarea, însoțită de un comentariu succint – „Nume nou pentru apele care separă Anglia de Franța” – a devenit rapid virală, fiind vizualizată de aproape 76 de milioane de utilizatori în mai puțin de 24 de ore. În doar două ore, postarea acumulase deja peste 5 milioane de vizualizări.

Comentariile utilizatorilor au fost numeroase, peste 33.000 dintre aceștia reacționând direct la idee. În timp ce unii au considerat propunerea o glumă, alții au văzut-o ca pe o nouă inițiativă excentrică a miliardarului, acum membru al noii administrații Trump, arată Digi24.ro

