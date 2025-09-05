Renegată de Elon Musk, fiica fondatorului Tesla spune că nu are mulți bani și trăiește cu colegi de apartament

Fiica fondatorului Tesla, Elon Musk, a dezvăluit că nu „are mulți bani” și locuiește cu colegi de apartament după ce a rupt legăturile cu tatăl său, cel mai bogat om din lume.

Vivian Wilson a avut o dispută publică cu tatăl său în 2022, după ce a făcut tranziția de la bărbat la femeie.

În timp ce făcea campanie pentru Trump și alți republicani MAGA, Musk a spus că Wilson a fost „ucisă de virusul minții woke”, ceea ce i-a determinat pe copiii săi să-l critice pe rețelele de socializare și să-i reamintească că fiica sa nu murise.

Wilson a oferit detalii despre viața sa în Los Angeles fără sprijinul financiar al tatălui său celebru.

„Oamenii presupun că am mulți bani. Nu am sute de mii de dolari la dispoziție”, a spus tânăra de 21 de ani, aspirantă la statutul de model.

„Mama mea e bogată, nu? Dar, evident, celălalt [Musk]… e incredibil de bogat.”

În schimb, ea locuiește cu trei colegi de apartament pentru că este „mai ieftin” și chiar se gândește dacă este fezabil din punct de vedere financiar să se înscrie la colegiu comunitar în toamnă.

„Colegiul e scump”, a spus ea. „Nu am moștenirea aia.”

Wilson a precizat că nu își dorește să fie „superbogată” după standardele tatălui său, dar apreciază că are suficienți bani pentru a-și plăti chiria, a-și cumpăra mâncare și a mai rămâne „cu un venit discreționar”, „ceea ce e mult mai mult decât își permit cei mai mulți de vârsta mea din Los Angeles”, a adăugat ea.

Ads

Prin comparație, averea lui Musk este estimată la aproximativ 413 miliarde de dolari.

Wilson este cea mai mare dintre cei 14 copii ai lui Musk, deși este posibil să aibă frați vitregi care nu au fost făcuți publici.

Ea l-a numit pe tatăl său „un copil-adult păcătos” după ce a depus o cerere pentru a-și schimba genul și numele de familie în 2022, la câteva zile după ce a împlinit 18 ani.

În altă parte a interviului, Wilson a vorbit despre diagnosticul său de ADHD și a dezvăluit că i-a fost greu să își facă prieteni la „liceul privat plin de copii de oameni influenți”.

Wilson a fost în aceeași clasă de absolvire cu Apple, fiica lui Gwyneth Paltrow și Chris Martin.

„A fost exact ce te-ai aștepta de la un liceu privat plin de copii de oameni influenți”, a spus Wilson. „Oamenii erau excentrici, iar eu nu eram populară. Nu vorbeam cu nimeni.”

Ea a făcut mai multe comentarii publice critice la adresa lui Musk de când acesta s-a aliniat cu Trump și cu mișcarea MAGA. În 2024, Musk a făcut cele mai dure comentarii împotriva deciziei ei de a face tranziția, numind „rău” ceea ce s-a întâmplat cu familia sa.

Ads

„Am fost practic păcălit să semnez documente pentru unul dintre copiii mei mai mari”, a spus el.

„Asta s-a întâmplat înainte să înțeleg ce se întâmpla, iar noi treceam prin perioada COVID, deci era multă confuzie. Și mi s-a spus că [Vivian] ar putea să se sinucidă.”

Vivian s-a născut geamănă cu fratele ei Griffin în 2004, în California, din căsătoria lui Musk cu prima sa soție, Justine, al cărei nume de fată, Wilson, l-a adoptat acum.

Se pare că Vivian și-a făcut publică identitatea transgender printr-un mesaj text către mătușa sa la 16 ani, dar a rugat-o să nu îi spună tatălui: „Hei, sunt transgender și acum mă numesc Jenna. Nu-i spune tatălui meu.”

Musk a declarat într-un interviu din 2020 că, deși relația cu fiica sa „s-ar putea schimba... am relații foarte bune cu toți ceilalți copii”.

„Nu poți câștiga tot timpul”, a adăugat el.

Mai recent, el i-a spus biografului său că încercările sale de a o câștiga nu au avut succes.

„Am făcut multe gesturi de apropiere, dar ea nu vrea să petreacă timp cu mine”, a spus el, scrie dailymail.com.

Ads