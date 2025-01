Elon Musk, acuzat că ar fi făcut salutul nazist în timpul ceremoniei de învestire a lui Donald Trump VIDEO

Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, este acuzat că a făcut salutul nazist în mod repetat la ceremonia de învestire a lui Donald Trump de luni, 20 ianuarie. Criticii miliardarului spun că gestul este fără echivoc, în timp ce Liga Anti-Defăimare (ADL), care activează contra discriminării evreilor, spune că a fost doar un gest „entuziast și stângaci” al proprietarului X, Tesla și SpaceX.

Elon Musk pune mâna pe piept, apoi întinde brațul într-un gest smucit, făcut de două ori, în timpul discursului susținut la Washington D.C. la învestirea președintelui Donald Trump pentru al doilea mandat.

„Vreau să vă mulțumesc pentru că ați făcut acest moment posibil”, a spus Musk mulțimii de susținători al lui Donald Trump, înainte să facă de două ori gestul controversat.

Reacțiile la gestul lui Elon Musk au fost puternice. În timp ce unii îl acuză că își afișează pe față susținerea față de regimul lui Hitler, susținătorii miliardarului spun că gestul reprezintă empatia lui Musk, bazat pe expresia „my heart goes out to you” („inima mea se îndreaptă către voi”).

„Se pare că Elon Musk a făcut un gest stângaci într-un moment de entuziasm, nu un salut nazist, dar apreciem faptul că publicul este atent la potențiale probleme”, au transmis reprezentanții ADL, citați de The Guardian.

Alexandria Ocasio-Cortez, care reprezintă Partidul Democrat în Congresul american, a acuzat liga de trădare a propriilor principii.

„Lucrați pentru ei. Mulțumim că ați clarificat asta”, a scris democrata pe X.

Just to be clear, you are defending a Heil Hitler salute that was performed and repeated for emphasis and clarity.

People can officially stop listening to you as any sort of reputable source of information now. You work for them. Thank you for making that crystal clear to all. https://t.co/0gLdMCU3UV