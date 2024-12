Doar AfD poate să „salveze” Germania, afirmă Elon Musk. Pe ce loc se află partidul de extremă dreapta în preferințele germanilor VIDEO

Antreprenorul miliardar Elon Musk a afirmat vineri, 20 decembrie, că doar partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) poate să "salveze" ţara, relatează dpa.

AfD se află pe locul al doilea în preferinţele de vot ale germanilor, cu 19%, cu două luni înaintea alegerilor anticipate prevăzute pentru 23 februarie 2025.

"Doar AfD poate salva Germania", a scris Musk pe platforma X, pe care a preluat-o în 2022.

Potrivit dpa, partidele mainstream au exclus să coopereze cu această formaţiune, care a fost pusă sub supraveghere de serviciul de informaţii interne ca grupare potenţial extremistă.

Candidata AfD pentru postul de cancelar, Alice Weidel, i-a răspuns vineri lui Elon Musk: "Da! Aveţi perfectă dreptate".

Only the AfD can save Germany https://t.co/Afu0ea1Fvt