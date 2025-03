Scandal în SUA provocat de un contract de 400 de milioane $ prin care compania lui Elon Musk ar fi trebuit să livreze Tesla Cybertruck pentru transportul diplomaților americani

Senatorul democrat Richard Blumenthal a cerut, luni, secretarului de stat al SUA, Marco Rubio, să răspundă la întrebări cu privire la un plan de a cheltui 400 de milioane de dolari pentru a achiziționa versiuni blindate ale Tesla Cybertruck-urilor, destinate transportului diplomaților americani.

Blumenthal, care este și șeful unei comisii de investigații din Senat, a subliniat că informațiile recente ridică semne de întrebare cu privire la originea acestui plan, arată Reuters.

„S-a ridicat întrebarea dacă, după o reacție publică semnificativă, administrația Trump a creat și datat retroactiv documente guvernamentale pentru a face să pară că ideea de a cheltui 400 de milioane de dolari din banii contribuabililor pentru mașini Tesla Cybertruck a provenit din administrația anterioară,” a afirmat Blumenthal.

Departamentul de Stat a confirmat că acest plan a fost inițiat în timpul administrației Biden, dar a fost anulat de administrația Trump. Totuși, senatorul Blumenthal a subliniat că această versiune a evenimentelor poate fi contestată.

„Dacă Departamentul de Stat ar încerca să dea retroactiv un document, ar ridica întrebări serioase,” a adăugat Blumenthal, punând sub semnul întrebării acțiunile Departamentului de Stat.

Într-o declarație oficială, Departamentul de Stat a precizat că sub administrația Biden, a existat o solicitare de a „explora interesul din partea companiilor private pentru a produce vehicule electrice blindate”, iar Tesla a fost singura companie care a exprimat interesul. „Ca pas următor în acest proces, o solicitare oficială ar fi trimisă producătorilor de vehicule pentru a depune oferte. Cu toate acestea, solicitarea este în așteptare și nu există planuri curente de a o emite,” a adăugat departamentul.

În plus, Blumenthal a pus în discuție posibilele conflicte de interese ale lui Elon Musk, CEO-ul Tesla, care este cunoscut pentru legăturile sale strânse cu fostul președinte Donald Trump. „Dacă acest lucru s-ar întâmpla, administrația Trump nu doar că recunoaște conflictele uriașe de interese inerente în rolurile duale ale domnului Musk, dar ia și măsuri active pentru a ascunde faptul că asigură faptul că poziția domnului Musk beneficiază companiile sale,” a subliniat Blumenthal.

De asemenea, au fost ridicate întrebări suplimentare legate de posibile conflicte de interese ale lui Musk la nivelul Administrației Federale a Aviației (FAA), în legătură cu un contract de 2,4 miliarde de dolari și cu posibilitatea ca acest contract să fie acordat companiei de telecomunicații prin satelit Starlink, deținută de Musk, parte a SpaceX. Aceste întrebări continuă să stârnească controverse și investigații suplimentare în Congresul SUA.

Miliardarul a a vut o reacție la tot acest scandal pe Rețeaua X, a cărui proprietar este. Musk a repostat un mesaj al jurnalistului independent Mario Nawal care comenta articolul apărut pe Reuters.

“Deci, senatorul Richard Blumenthal, cunoscut ca „Dick”, chiar vrea să se întâlnească cu „Big Balls”!!”, a scris Elon Musk.

So Senator Richard Blumenthal, aka “Dick”, really wants to meet “Big Balls”!!

This is too good 🤣🤣 https://t.co/v0qmeibHDe