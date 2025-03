Elon Musk, încă un mesaj cu privire la România: „ONG-urile încearcă să distrugă România!". Miliardarul american a preluat un mesaj de la un influencer lăudat de Sputnik

Elon Musk, parte a echipei lui Donald Trump, continuă să se implice activ în politica externă. Printre subiectele pe care oficialul DOGE, xAI, Tesla și SpaceX le abordează frecvent se numără mișcările politice din România. Astfel, de curând, Musk a realizat încă o postare despre contextul socio-politic din țara noastră.

Multimiliardarul a distribuit un text al influencerului Mario Nawfal, care vorbește despre faptul că „Guvernul României, oficialii UE și ONG-urile Soros, finanțate prin USAID tocmai s-au întâlnit pentru a coordona cenzura online, înaintea alegerilor".

Astfel, Nawfal susține că ONG-uri precum „Expert Forum, Active Watch și Funky Citizens vor lucra împreună cu autoritățile și platformele de social media pentru a sesiza și elimina conținutul pe care îl etichetează drept 'dezinformare'.

Asta include monitorizarea publicității electorale, monitorizarea 'comportamentului neautentic' (...)".

Nawfal susține că proiectul privind „noua cenzură" va fi lansat oficial în data de 25 martie, în România. Influencerul a citat-o pe Iosefina Pascal, jurnalistă care în trecut a fost elogiată de Sputnik, mijloc de propagandă al Federației Ruse.

„Iosefina Pascal s-a remarcat la concursul de idei al Antena 3, '100 România', când pur și simplu a strălucit – poate cam prea tare, deranjându-i pe unii realizatori ai televiziunii, care au depunctat-o aiurea. A fost în schimb apreciată la superlativ de public, dar și de predecesorul său, Liviu Pleșoianu, cel care s-a lansat în spațiul public prin același concurs", nota Sputnik, în 2019.

Elon Musk a preluat postarea lui Mario Nawfal și a notat pe X: „ONG-urile încearcă să distrugă democrația!".

