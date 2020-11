Elon Musk a declarat ca "cel mai probabil" are un caz moderat de COVID-19. El continua sa puna la indoiala testele

"Am obtinut rezultate extrem de diferite de la laboratoare diferite, dar cel mai probabil am un caz moderat de COVID. Simptomele mele sunt cele ale unei raceli minore, ceea ce nu este o surpriza, din moment ce un coronavirus este un tip de raceala", a scris Musk intr-un mesaj publicat pe contul sau de Twitter El nu a mentionat daca rezultatele au fost de la teste de reactie de polimerizare in lant (PCR), care au o acuratete mai mare in comparatie cu testele rapide pe baza de antigen."Se simte exact ca o raceala obisnuita, dar mai degraba durere in corp & cap tulbure decat tuse/stranut", a scris CEO-ul Tesla raspunzandu-i unui utilizator care a intrebat despre simptome.Musk a anuntat joi ca a efectuat patru "teste rapide antigen de la BD" - teste rapide pe baza de antigen pentru coronavirus - in aceeasi zi, doua avand rezultate pozitive, iar doua negative. Potrivit revistei Forbes, Musk s-ar referi la testul Becton Dickinson (BD) Veritor, care se presupune ca afiseaza rezultate in 15 minute de la recoltarea de secretii nazale si/sau faringiene si care nu a fost inca aprobat de Administratia pentru Medicamente si Alimente (FDA) din Statele Unite.Compania Becton Dickinson a anuntat in septembrie ca investigheaza rapoarte din centre de ingrijire pentru persoane varstnice din Statele Unite conform carora echipamentul de testare rapida pentru coronavirus producea rezultate fals pozitive.La inceputul acestei luni, FDA a anuntat ca informeaza personalul de la laboratoarele clinice si furnizorii de asistenta medicala ca rezultatele fals pozitive pot aparea in cazul testelor rapide pe baza de antigen pentru COVID-19.Prezenta lui Musk la lansarea din acest weekend a patru astronauti pe orbita la bordul navei spatiale a companiei sale SpaceX a fost pusa sub semnul intrebarii din cauza COVID-19. Primul zbor operational cu echipaj uman al Administratiei Nationale Aeronautice si Spatiale (NASA) realizat cu o nava spatiala privata trebuia sa aiba loc sambata insa a fost amanat pana duminica seara din cauza prognozelor de vreme nefavorabila, au anuntat vineri reprezentantii agentiei.Citeste si: Elon Musk: Se intampla ceva extrem de dubios. Am fost testat pentru COVID de patru ori. Doua teste au iesit negative, doua pozitive