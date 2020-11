Elon Musk: Se intampla ceva extrem de dubios. Am fost testat pentru COVID de patru ori. Doua teste au iesit negative, doua pozitive

"Se intampla ceva extrem de dubios. Am fost testat pentru COVID de patru ori astazi. Doua teste au iesit negative, doua au fost pozitive. Acelasi dispozitiv, acelasi test, aceeasi asistenta medicala. Teste rapide atigen de la BD", a scris Musk pe Twitter , posibil cu referire la testele rapide de antigen de la compania Becton, Dickinson and Co.CEO-ul Tesla a precizat ca a facut de asemenea teste de reactie de polimerizare in lant (PCR) de la laboratoare diferite, iar rezultatele le va primi in aproximativ 24 de ore.Intrebat de un utilizator Twitter daca prezinta simptome, Musk a raspuns ca a avut simptomele unei "raceli obisnuite", adaugand ca nu a observat "nimic neobisnuit pana acum".Compania Becton Dickinson a anuntat in septembrie ca investigheaza rapoarte din centre de ingrijire pentru persoane varstnice din Statele Unite conform carora echipamentul de testare rapida pentru coronavirus producea rezultate fals-pozitive.Citeste si: Elon Musk are in plan sa construiasca un oras cu 1 milion de oameni pe Marte. Modalitatea prin care vrea sa realizeze acest lucru