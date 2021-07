Elon Musk, audiat intr-un proces in urma caruia risca sa piarda doua miliarde de dolari. Declaratiile "parintelui Tesla"

Procesul intentat de fonduri de pensii ale sindicatului si manageri de active acuza ca Musk a fortat consiliul de adminsitratie al Tesla sa iroseasca activele companiei pentru a cumpara SolarCity, care inregistra pierderi. La momentul respectiv, Musk detine participatii de cate 22% la Tesla si SolarCity, aceasta din urma fondata de verii sai.Musk a spus in depozitia sa de luni ca a incercat "foarte mult sa nu fie CEO al Tesla, dar ca a fost nevoit, pentru ca altfel Tesla ar fi murit".Procesul actionarilor il acuza pe Musk ca a dominat discutiile despre acord, impingand Tesla sa plateasca mai mult pentru SolarCity si actionand inselator cu privire la starea financiara deteriorata a producatorului de panouri solare.La debutul procesului de doua saptamani din Wilmington, Delaware, Musk, purtand un costum negru, camasa alba si o cravata inchisa la culoare, a refuzat sa fie de acord ca controleaza membrii consiliului de administratie si nu a fost de acord cu interviurile il infatiseaza ca un sef cu putere nelimitata.Avocatul actionar Randall Baron a intrebat daca consiliul a verificat cele doua "planuri principale" ale Tesla sau titlul sau de Technoking, pe care si l-a acordat in martie."A generat o gramada de presa gratuita, Tesla nu face publicitate si a fost util pentru vanzarile generale", a spus Musk despre titlul neobisnuit, numindu-l o gluma."Cred ca sunt amuzant", a mai spus el.Planurile principale ale Tesla inclus obiectivul pe termen lung al companiei de a crea vehicule accesibile cu surse de energie durabile.La baza procesului sunt afirmatiile ca Musk era actionar majoritar al Tesla. Daca ar fi fost, acest lucru ar impune un standard legal mai dur si ar creste probabilitatea ca acordul sa fie nedrept pentru actionari.Actionarii au cerut instantei sa-i ordone lui Musk, unul dintre cei mai bogati oameni din lume, sa ramburseze Tesla ceea ce a cheltuit pentru acord. Musk a refuzat adesea sa ofere raspunsurile simple, da sau nu, cerute de Baron.Majoritatea intrebarilor s-au concentrat asupra controlului consiliului Tesla asupra lui Musk.Musk a fost initial audiat timp de aproximativ o ora de catre avocatul sau, Evan Chesler, care l-a rugat sa descrie relatia sa cu consiliul de administratie. Musk a spus: "As spune buna. Muncesc din greu si sunt competenti. Acestia ofera sfaturi bune si actioneaza riguros in numele actionarilor".Expertii legali au declarat ca judecatorul va cauta dovezi ca Musk i-a amenintat pe membrii consiliului sau ca directorii au simtit ca nu ii pot rezista.Membrii consiliului si altii implicati in acordul din 2016 vor depune marturie incepand de marti. Baron l-a avertizat pe Musk la inceputul depozitiei ca "intentionam sa petrecem mult timp cu tine. Va fi o problema".Directorii Tesla au solutionat acuzatiile din acelasi proces, anul trecut, pentru 60 de milioane de dolari, platite prin asigurare, fara a admite vreo vina.Daca ar pierde procesul, Musk ar risca sa plateasca Tesla peste 2 miliarde de dolari din averea sa personala.