Elon Musk, derapaj la adresa lui Bernie Sanders după un apel la dreptate socială. „Tot uit că încă mai trăiești”

Cel mai bogat om din lume şi principalul acţionar al Tesla, companie evaluată la circa 1.000 de miliarde de dolari pe bursele din State, a avut o reacție deplasată la adresa democratului Bernie Sanders. Acesta din urmă a scris pe Twitter că cei mai bogați dintre americani ar trebui să-și plătească, sub formă de taxe, partea lor datorată societății.

Elon Musk, considerat cel mai bogat om la ora actuală, i-a răspuns scriindu-i întâi că „tot uită că încă mai trăiește”. Apoi, l-a întrebat dacă dorește să-și mai vândă din acțiunile Tesla.

Până acum, Bernie Sanders, cel care în trecut a caracterizat averile imense adunate de către Jeff Bezos sau Elon Musk ca fiind „imorale”, nu i-a răspuns miliardarului american.

We must demand that the extremely wealthy pay their fair share. Period.