Elon Musk si miliardarul chinez Jack Ma, prima aparitie comuna: Au vorbit despre Marte si inteligenta artificiala (Video)

Directorul general al Tesla, Elon Musk, si fondatorul Alibaba, Jack Ma, au discutat joi despre Marte si inteligenta artificiala, dar au evitat subiectul tensiunilor comerciale dintre Statele Unite si China, la prima lor aparitie comuna, care i-a dezamagit pe unii investitori.

Discutia, care a fost transmisa online, a facut parte din evenimentele de deschidere a World Artificial Intelligence Conference (WAIC) din Shanghai, relateaza Reuters.

La anuntarea discutiei dintre cei doi magnati, au aparut speculatii ca acestia s-ar putea folosi de eveniment pentru a discuta probleme precum frictiunile comerciale dintre SUA si China, despre care ambii au facut anterior comentarii publice, noua fabrica pe care Tesla a construieste in Shanghai, sau retragerea lui Ma de la conducerea Alibaba.

Cei doi au evitat toate referirile la aceste probleme si au discutat in schimb, timp de peste o jumatate de ora, despre viziunea lor referitoare la modul in care tehnologia, in special inteligenta artificiala, vor modela viitorul.

"Sunt uimit intotdeauna de viziunea ta asupra tehnologiei. Nu sunt o persoana tehnica", a afirmat Ma in primele remarci adresate lui Musk, inainte de a discuta despre faptul ca inteligenta artificiala nu este un pericol.

Ma s-a descris drept un optimist in privinta impactului inteligentei artificiale asupra umanitatii, adaugand ca oamenii care se ingrijoreaza prea mult in aceasta privinta "au o inteligenta de colegiu". "Oamenii ca noi, care au scoala strazii, nu se tem de acest lucru", a spus acesta.

Cei doi au discutat si despre calatoriile in spatiu, Ma complimentandu-l pe Musk pentru incercarile sale de a calatori catre Marte prin intermediul SpaceX, in timp ce Musk a notat progresele Chinei in domeniu, precum si modul inadecvat in care oamenii sunt impotriva computerelor.

Musk nu a facut niciun anunt referitor la compania sa de tuneluri, The Boring Company, chiar daca la inceputul lunii august a scris pe Twitter ca ar urma sa lanseze la WAIC o divizie chineza,

Un spectator la discutii, Simon Zhang, a declarat ca a plecat cu impresia ca Musk, care a sosit la Shanghai dimineata, era obosit din cauza zborului.

"Conversatia nu a fost atat de interesanta pe cat ma asteptam. Au discutat fiecare despre propriile lor subiecte, separate", a spus acesta.

Un alt membru al audientei a exprimat o dezamagire similara.

"Oamenii abia asteptau aceasta intalnire. Dar ce a spus Musk despre inteligenta artificiala a mai spus de milioane de ori, iar Jack Ma a fost doar Jack Ma", a adaugat spectatorul.

Potrivit unei postari pe reteaua chineza Weibo a site-ului chinez Sina Technology, Musk parea uneori ca nu isi gaseste cuvintele.

