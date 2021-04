Elon Musk spune ca functia de pilot automat nu era activata la masina Tesla care a lovit mortal doi oameni in Texas

"Inregistrarile de date recuperate pana acum arata ca functia de pilot automat nu era activata", a scris luni Musk pe Twitter , in prima reactie a campaniei la accidentul produs sambata in Texas.Politia a transmis ca, pe baza investigatiilor preliminare, este "sigura in proportie de 99,9%" ca nu se afla nimeni la volan, conform Wall Street Journal.Unul dintre barbati a fost descoperit pe locul din dreapta fata, iar celalalt, pe bancheta din spate. Masina a iesit de pe sosea, s-a izbit intr-un copac si a luat foc dupa impact.Anchetatori specializati in accidente ai Consiliului National pentru Siguranta Transporturilor (NTSB) s-au deplasat luni la locul tragediei. Politia a recunoscut de la inceput ca este neclar daca functia de asistenta la condus era activata la momentul accidentului.Tesla ar trebui sa aiba datele pentru a clarifica acest lucru - in alte accidente, compania a putut sa specifice exact cu cate secunde inainte de impact a fost miscat volanul.In postarea sa de pe Twitter, Musk a evidentiat faptul ca soseaua pe care circula masina nu avea linii de demarcatie, de care sistemul are nevoie pentru a se activa.Recomandarile oficiale ale Tesla mentioneaza ca functia de pilot automat de pe masinile sale reduce sarcinile soferului, dar ar trebui sa fie folosita doar cu un sofer pe deplin atent, care este cu mainile pe volan si este pregatit sa preia oricand controlul.