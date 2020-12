Veste buna pentru Elon Musk: Germania a depasit California la numarul de vanzari de masini electrice

Germania a inregistrat 98.370 de masini alimentate cu baterie in primele noua luni din 2020, potrivit unui nou raport al companiei berlineze Schmidt Automotive Research, comparativ cu 73.166 inregistrate in California, cresterea pietei incetinind anul acesta in statul american, scrie Business Insider, citat de HotNews.ro Tesla urmeaza drumul banilor catre Europa si China . Recent, CEO-ul Tesla, Elon Musk , a declarat ca este un mare fan al Germaniei.Fabrica Tesla din apropierea Berlinului urmeaza sa fie deschisa in 2021, aceasta avand o capacitate de productie de 500.000 de vehicule anual, peste vanzarile totale ale companiei in 2019.