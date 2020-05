Musk vrea sa rezolve probleme de vedere si de vorbire cu ajutorul unui cip in creier. Cand ar deveni realitate

Ziare.

com

CEO-ul companiilor Tesla si SpaceX a facut aceasta predictie pentru podcastul Joe Rogan Experience, in cadrul unei discutii pe tema companiei sale de neurotehnologie, Neuralink, relateaza The Independent.Musk si-a exprimat speranta ca firma sa de neurotehnologie va reusi sa conecteze un dispozitiv Neuralink la un creier uman, pentru prima data, anul viitor.Cipul, alimentat de baterie, va fi implantat in craniu, iar electrozii asociati vor fi introdusi in creier "cu foarte multa atentie"."Poate fi inserat oriunde in creier, deci ar putea fi ceva care ar ajuta la vindecarea problemelor de vedere", a spus Musk. "In principiu, poate rezolva aproape orice este in neregula cu creierul", a adaugat antreprenorul.Desi dispozitivele din prima generatie se vor concentra pe tratarea leziunilor cerebrale si a tulburarilor, Musk a spus ca, ulterior, acestea vor fi capabile de mult mai mult.", a spus Musk, adaugand ca vom putea face totusi acest lucru "din motive sentimentale"."Veti putea comunica foarte repede si cu mult mai multa precizie... Nu sunt sigur ce se va intampla cu limba. Intr-o situatie de genul acesta cred ca ar fi ca in 'The Matrix'. Vrei sa vorbesti intr-o alta limba? Nicio problema, doar descarci programul", a continuat miliardarul.Intrebat cat timp va trece pana cand compania sa va dezvolta tehnologia suficient de mult pentru ca acest lucru sa devina realitate, Musk a estimat ca intre cinci si zece ani, "daca dezvoltarea continua sa accelereze".Musk a anuntat in 2017 infiintarea proiectului Neuralink ce vizeaza dezvoltarea unei interfete ce leaga creierul de computer, cu aplicabilitate in mai multe domenii.In vara anului trecut, Musk a anuntat, ca proiectul Neuralink ar putea fi testat pentru prima data pe oameni in acest an."Putem realiza o interfata creier-masina completa", a declarat el in cadrul unui eveniment organizat la Academia de Stiinse din California unde miliardarul si membrii echipei Neuralink au sustinut o prezentare a stadiului in care se afla cercetarea lor. Proiectul poate "realiza un fel de simbioza cu inteligenta artificiala", a precizat Musk.