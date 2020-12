VIDEO Compania lui Elon Musk a lansat cu succes un satelit spion. Lansarea satelitului misterios SpaceX a avut loc de pe platforma NASA

Falcon 9's first stage has landed on Landing Zone 1 pic.twitter.com/mR18Qv3GoC - SpaceX (@SpaceX) December 19, 2020

Asa numita misiune NROL-108 a fost suspendata joi ca urmare a unei defectiuni tehnice.Lansarea satelitului misterios a avut loc pana la urma sambata, de pe platforma de lansare 93A in cadrul Centrului Spatial Kennedy al NASA.Dupa opt minute, primul etaj al rachetei Falcon 9 s-a reintors pe suprafata terestra si a aterizat fara probleme in Zona 1 a complexului spatial, in timp ce al doilea etaj si-a continuat misiunea. Compania magnatului Elon Musk a precizat cu aceasta ocazie ca "toate sistemele au functionat bine".Prima incercare de a lansa satelitul a avut loc joi dimineata. Lansarea a fost intrerupta insa automat atunci cand senzorii au detectat o presiune ridicata in interiorul rezervoarelor de oxigen lichid din partea superioara a rachetei. Planul initial era sa se incerce lansarea vineri, insa aceasta a fost din nou amanata.National Reconnaissance Office (NRO) este o agentie din cadrul Departamentului de Aparare, iar proiectele lor sunt tinute secrete de catre SUA. Satelitul spion este acum cunoscut sub numele de cod "Gorilla". Nu se stie insa ce rol are satelitul aflat la bordul rachetei.Guvernul american nu a oferit niciun indiciu cu privire la scopul acestuia. Potrivit unei postari pe Twitter s-a aflat ca numele de cod al misiunii este "NROL-108" si este condusa sub sloganul Peace Through Strength.Cu mai putin de doua saptamani ramase din 2020, evenimentul marcheaza a 26-a lansare pentru SpaceX, intr-un an plin de provocari. De asemenea, este si ultima lansare din 2020 pentru compania lui Elon Musk.