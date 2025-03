Elon Musk trebuie să se supună ordinului unui judecător. Toate dosarele departamentului pe care îl conduce vor fi făcute publice

Un judecător federal american a ordonat luni comisiei pentru eficiență guvernamentală (DOGE), condusă de miliardarul Elon Musk, să publice rapid dosarele sale, considerând că până acum a operat într-o "confidențialitate neobișnuită".

Potrivit judecătorului Christopher Cooper, DOGE, o inițiativă susținută de președintele Donald Trump pentru a reforma profund administrația și a reduce cheltuielile publice, se încadrează sub legislația privind accesul la informații.

Aceasta obligă agențiile federale să își pună la dispoziție documentele pentru oricine face o solicitare, însă administrația Trump a susținut că DOGE nu este o agenție propriu-zisă și, prin urmare, nu trebuie să se supună legii respective.

Judecătorul Cooper, numit în funcție în 2013 de fostul președinte Barack Obama, a fost de părere contrară, scoțând în evidență "autoritatea independentă", exercitată de comisie.

"Conform acțiunilor sale de până acum, USDS (numele oficial al DOGE) pare să aibă puterea nu doar de a evalua programele federale, dar și de a le remodela în mod drastic sau chiar de a le elimina complet", a explicat judecătorul în decizia sa.

DOGE - creată prin ordin executiv de președintele Trump în chiar ziua învestirii sale, 20 ianuarie - a început destructurarea mai multor agenții guvernamentale, pe care le acuză de fraudă și risipă de cheltuieli, și a provocat concedierea a zeci de mii de funcționari.

Această ofensivă este criticată mai ales de Partidul Democrat, de opoziție, și de sindicate, care o consideră brutală, dar și ilegală, Musk nedispunând de un mandat electoral sau de un portofoliu guvernamental.

Sesizată de asociația "Citizens for Responsibility and Ethics in Washington" (CREW), justiția a ordonat, de altfel, comisiei să îi pună la dispoziție documentele "cât mai rapid posibil".

