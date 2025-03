Elon Musk a devenit tată pentru a 14-a oară. Ce nume a primit bebelușul miliardarului

Miliardarul Elon Musk, consilier apropiat al lui Donald Trump a devenit tată pentru a 14-a oară.

Anunțul a fost făcut chiar de mama copilului, Shivon Zilis, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Zilis nu a menționat când a venit pe lume cel de-al patrulea copil pe care îl are cu proprietarul Tesla, Elon Musk.

„Am discutat cu Elon şi, în lumina zilei de naştere a frumoasei Arcadia, am simţit că este mai bine să împărtăşim direct şi despre minunatul şi incredibilul nostru fiu Seldon Lycurgus”, a scris Shivon Zilis pe X.

Elon Musk Becomes a Father Again – for the 14th Time

Elon Musk, already a father of many, has welcomed another child into his family. Neuralink executive Shivon Zilis announced that she has given birth to her fourth child with Musk, named Seldon Lycurgus.

