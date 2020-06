Actiunile Tesla au crescut dupa un email trimis de Elon Musk angajatilor: Este timpul sa trecem la productia de serie a camioanelor Tesla Semi

Ziare.

Intr-un email trimis miercuri angajatilor, Musk nu a precizat programul de crestere a productiei de camioane Semi.Musk a raspuns pe Twitter "Da" la o intrebare referitoare la veridicitatea informatiei referitoare la productia de camioane Semi.Actiunile Tesla au crescut miercuri cu circa 6%, la 1.000 de dolari pe unitate, in urma stirii publicate de Reuters despre emailul lui Musk, compania devenind a doua cea mai valoroasa companie auto din lume, dupa Toyota Motor.In urma cresterii pretului actiunilor Tesla, Musk ar putea primi o nou plata in cadrul unui plan de compensatii care depinde de capitalizarea bursiera a companiei.Actiunile Tesla au fost sustinute si de majorarea pretului tinta al acestora la 1.000 de dolari, de catre firma Wedbush.Investitorii mai anticipeaza ca Musk va prezenta o noua tehnologie de baterii care vor avea o durata mai lunga de viata, costuri mai mici si o autonomie mai mare pentru viitoarele vehicule ale Tesla."Productia de baterii si de sisteme de propulsie va avea loc la fabrica Giga Nevada. Majoritatea celorlalte activitati se vor desfasura in alte state", a mai scris Musk, fara alte precizari.Musk a declarat ca Tesla cauta un loc, in alte state, pentru a construi o noua fabrica, sugerand ca unul dintre candidati ar putea fi statul Texas. Oklahoma si alte state concureaza pentru aceasta investitie.Cand Musk a prezentat prototipul camionului electric Semi in 2017, a spus ca acesta va intra in productie in 2019. Mai recent, Musk a declarat ca Semi va trece la productia de serie pana in 2021.