Elon Musk urca in topul celor mai bogati oameni din lume. L-a depasit pe omul de afaceri care a donat 2,9 miliarde de dolari

Averea neta a lui Warren Buffett a scazut la inceputul acestei saptamani, cand acesta a donat in scop caritabil actiuni Berkshire Hathaway in valoare de 2,9 miliarde de dolari.Actiunile Tesla au urcat cu 500% in acest an, datorita cresterii vanzarilor de automobile Model 3.Cresterea puternica a actiunilor Tesla il apropie pe Musk de obtinerea unor beneficii in valoare de 1,8 miliarde de dolari, care ar fi a doua premiere din in ultimele doua luni.Titlurile Tesla au crescut cu aproximativ 38% de la inchiderea tranzactiilor din 1 iulie, cand compania a raportat date referitoare la vanzarile trimestriale.Vanzarile solide, peste asteptari, realizate de producatorul de automobile electrice maresc asteptarile ca Tesla a obtinut profit in trimestrul al doilea, care ar marca, in premiera pentru companie, patru trimestre profitabile consecutive.Tesla a livrat in trimestrul al doilea 90.650 de vehicule, cu mult peste estimarile de 74.130 de vehicule, potrivit datelor Refinitiv. Compania a livrat 80.050 de SUV-uri Model Y si automobile Model 3.