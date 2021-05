Tesla a fost gasita vinovata pentru reducerea intentionata a vitezei de incarcare a bateriei. 16.000 de dolari pentru fiecare client afectat

Procesul deschis in tara nordica s-a incheiat cu un verdict zilele trecute. Judecatorii au decretat ca firma de automobile 100% electrice sa achite daune de cate 16.000 de dolari tuturor proprietarilor de autovehicule care pot proba ca au fost afectati de respectivele actualizari de program, survenite in 2019 si avand numerele 2019.16.1 si 2019.16.2.Daca nu face apel, Tesla ar urma sa achite cate 16.000 de dolari catre aproximativ 10.000 de clienti din Norvegia. Daunele ar putea fi semnificativ mai insemnate, in conditiile in care procese similare sunt deschise in mai multe tari din lume.Problemele au fost semnalate in Norvegia in 2019. La vremea respectiva, publicatia Electrek.co scria ca proprietarii s-au plans ca autonomia modelelor Tesla S si Tesla X a scazut cu distante cuprinse intre 20 si 50 de kilometri Un client a declarat in mai 2019 pentru publicatia citata ca programul instalat pe masina a aratat ca autonomia Modelului S85 pe care o detine a scazut de la 400 la 350 de kilometri intr-un interval de cinci saptamani.Pe langa scaderea autonomiei, clientii au mai reclamat si reducerea vitezei de incarcare a statiilor speciale. In replica, Tesla a declarat atunci ca se are in vedere "protejarea bateriilor si cresterea duratei de viata".In urma declaratiei, 30 de proprietari de Tesla din Norvegia s-au coalizat pentru demararea procesului. Surse din Norvegia arata ca societatea nu ar fi facut apel la sentinta si ca cei 30 de clienti au primit deja cate 16.000 de dolari