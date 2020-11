Elon Musk: Tesla vrea sa intre pe piata masinilor de serie din Europa cu un automobil compact

"Posibil, pentru Europa, cred ca ar fi justificat un automobil compact, poate un hatchback sau ceva de genul acesta", a afirmat Musk la o conferinta europeana online referitoare la baterii, gazduita de guvernul german.Musk a adaugat: "In Statele Unite masinile tind sa fie mai mari din motive de gusturi personale. In Europa, acestea tind sa fie mai mici"."Am condus un Model X in Berlin si a fost destul de dificil sa gasim un loc de parcare in care sa incapem", a spus miliardarul.In prezent, producatorul auto din California comercializeaza patru modele de automobile, care includ sedanul Model 3 si SUV-ul de dimensiune medie Model Y.Toate vehiculele Tesla sunt cu cateva zeci de centimetri mai lungi decat automobilul Golf al Volkswagen , care este vehiculul european de referinta pentru sedanurile compacte.La nivel global, Tesla urmeaza sa lanseze in termen de doi ani un nou model, pickup, numit "Cybertruck".CITESTE SI: