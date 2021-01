Valoarea de piata a Tesla a trecut de 800 de miliarde de dolari

Aceasta ascensiune spectaculoasa a actiunilor Tesla au facut din Elon Musk este cel mai bogat om de pe planeta cu o avere de 188,5 miliarde de dolari.Pe baza cotatiei inregistrata vineri de actiunile Tesla, participatia de 21% detinuta de Elon Musk la constructorul de automobile electrice are o contributie de peste 170 de miliarde de dolari la avea sa, depasind capitalizarea de piata combinata a celor trei mari constructori auto din Detroit, General Motors, Ford Motor Co si Fiat Chrysler Automobiles.In precedenta sedinta de tranzactionare, valoarea de piata a Tesla a depasit 774 miliarde de dolari, devenind a cincea cea mai valoroasa companie de pe Wall Street, imediat dupa Alphabet Inc (firma mama a Google ) dar inaintea retelei sociale Facebook Inc.Capitalizarea de piata a Tesla este una anormala avand in vedere ca este vorba de un constructor auto cu o vechime de doar 17 ani si a carui productie este mult mai mica decat cea a rivalilor Toyota Motor, Volkswagen si General Motors. Comparativ, Tesla produce aproximativ o jumatate de milion de autoturisme pe an, iar Volkswagen a vandut aproape 11 milioane de autovehicule in 2019.CITESTE SI: