Vizita neașteptată a lui Elon Musk în China. Ce urmărește să obțină miliardarul american din întâlnirile cu oficialii comuniști VIDEO

Miliardarul american Elon Musk a sosit duminică, 28 aprilie, la Beijing, într-o vizită neanunţată, unde va discuta cu autoritățile chineze unele aspecte legate de domeniul înaltei tehnologii, potrivit unei persoane din anturajul său.

Presa de stat chineză a relatat că Musk s-a întâlnit cu premierul Li Qiang la Beijing, timp în care Li i-a spus lui Musk că dezvoltarea Tesla în China ar putea fi privită ca un exemplu de succes al cooperării economice şi comerciale dintre SUA şi China.

"Onorat să ne întâlnim cu premierul Li Qiang. Ne cunoaştem acum de mulţi ani, de la începutul zilelor din Shanghai", a postat Musk pe platforma de socializare X, în timp ce apărea într-o poză cu premierul.

Tesla a ajuns la un acord cu autorităţile chineze pentru o fabrică în Shanghai, prima sa unitate de producţie în afara Statelor Unite, în 2018.

Producătorul de vehicule electrice din SUA a lansat FSD, cea mai autonomă versiune a software-ului său Autopilot, în urmă cu patru ani, dar încă nu l-a făcut disponibil în China, a doua piaţă a sa ca mărime la nivel global, în ciuda cererii clienţilor.

Musk a spus în această lună că Tesla ar putea pune FSD la dispoziţia clienţilor din China ”foarte curând”, ca răspuns la o întrebare pe X.

Analiştii de la firma Wedbush au numit vizita surpriză ”un moment major pentru Tesla”.

”În timp ce povestea evaluării pe termen lung la Tesla se bazează pe FSD şi autonomie, o piesă cheie lipsă din acel puzzle este ca Tesla să facă FSD disponibil în China, care apare acum la uşă”, a spus Wedbush într-un raport trimis prin e-mail.

Producătorii de automobile chinezi, cum ar fi Xpeng, au încercat să obţină un avantaj faţă de Tesla prin lansarea unui software similar.

