Vine Elon Musk în România? La ce întâlnire internațională ar urma să participe miliardarul

Un cont de X apropiat fraților Tate, intitulat „Tate News”, a anunțat că Elon Musk va vizita Bucureștiul pe 4 aprilie, pentru a participa la Forumul pentru Pace din Europa de Est, care va avea loc la Palatul Parlamentului.

Contul sugerează și posibilitatea unei întâlniri între Musk și Andrew Tate. Până în prezent, nici Musk, nici frații Tate nu au confirmat oficial vizita, arată Gândul.ro

În ultima lună, Musk a fost critic la adresa României pe platforma X, exprimându-și susținerea pentru Călin Georgescu, în contextul unor comentarii despre anularea alegerilor.

🚨🇷🇴🇺🇸Elon Musk will be coming to Romania on April 4th.

He is scheduled to attend the Eastern Europe Peace Forum in Bucharest on April 4 at the Palace of the Parliament

Could we be seeing a potential Elon Musk x Andrew Tate link up? 👀

cc: @daily_romania pic.twitter.com/aUH9Rdu0p0