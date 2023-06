Elton John spune că eradicarea SIDA este "posibilă şi realizabilă" până în 2030. Inițiativa lansată de celebrul artist englez

Elton John a spus că eradicarea SIDA până în 2030 este „posibilă şi realizabilă”, deoarece organizaţia sa de caritate a lansat o nouă iniţiativă, scrie dpa.

Fundaţia Elton John Aids a lansat joi un program de trei ani de fonduri, în valoare de 125 de milioane de dolari, pentru a combate ratele în creştere ale HIV infecţii în comunităţile vulnerabile.

Vorbind despre Fondul Rocket pentru "Good Morning America" (GMA), John a spus: „Mai avem de lucru, dar de aceea lansez asta, noi vrem cu adevărat să punem capăt situaţiei SIDA până în 2030, credem că este posibil (şi) este fezabil, aşa că vrem doar să trecem mai departe".

Fondul va sprijini accesul la serviciile de prevenire şi tratament HIV pentru mai mult de 1 milion de persoane, inclusiv acces la teste, terapii antiretrovirale şi tratament de profilaxie pre-expunere pentru HIV (PrEP).

John a lansat, de asemenea, „Let Your Inner Elton Out”, care încurajează oamenii să fie conştienţi în legătură cu SIDA şi HIV pe reţelele sociale făcând referire la megastarul în vârstă de 76 de ani.

Mesajul este "să strângem bani, să facem asta şi să terminăm cu ea”, a spus el.

"O să-i provoc pe câţiva dintre prietenii mei... îi provoc pe Michaela Jae Rodriguez, Neil Patrick Harris şi JoJo Siwa să vedem la ce se gândesc ei".

Cântăreţul şi compozitorul - cu 10 titluri nr. 1 în Marea Britanie, inclusiv „Sorry Seems To Be The Hardest Word”, a vorbit şi despre turneul „Farewell Yellow Brick Road”.

John a spus: „Va fi emoţionant, dar nu mă gândesc la asta. Mă concentrez doar să fac din următorul spectacol cel mai bun".

Concertul final este programat să aibă loc în Stockholm, Suedia, luna viitoare.

El a adăugat: „Fiii mei vor fi acolo la spectacolul final. Va fi o ocazie extraordinară şi cine ştie cum se va simţi?".

El a confirmat anterior că acesta va fi cu siguranţă ultimul său turneu, menţionând că până la sfârşit va fi susţinut aproape 350 de show-uri.

John va fi, de asemenea, cap de afiş pe Pyramid Stage de la Festivalul de la Glastonbury Somerset luna aceasta.