Momente de groază la concertul lui Elton John. În urma incidentului, artistul a leșinat și a suferit o hemoragie: "Au crezut că sunt împușcat"

Elton John și fanii săi au trăit clipe de coșmar în timpul unui concert susținut în Greensboro, Carolina de Nord. Evenimentul a fost marcat de un incident violent, când un bărbat din public a aruncat cu o pipă metalică spre scenă, lovindu-l pe artist în zona tâmplei.

Lovitura puternică i-a provocat lui Elton John o hemoragie severă și l-a făcut să leșine instantaneu. Membrii trupei sale, în stare de panică și confuzie, au crezut inițial că artistul, în vârstă de 77 de ani, fusese împușcat, conform informațiilor oferite de Radar Online. Colegii artistului l-au tras rapid la marginea scenei, unde acesta a primit ajutor din partea paramedicilor prezenți la fața locului.

„Sunt obișnuit ca la concerte mulțimea să fie în delir și să arunce cu diverse obiecte, adesea moi. În timp ce interpretam Burn Down the Mission la Greensboro, cineva din public a aruncat o pipă metalică spre scenă. Nu am văzut-o venind în direcția mea. Imediat ce m-a lovit, sângele a sărit din tâmplă”, a povestit Elton John în cea mai nouă carte autobiografică, Farewell Yellow Brick Road, arată B1TV.

Artistul a descris șocul trupei și confuzia care a urmat: „Trupa a continuat să cânte pentru că le-a luat o secundă să-și dea seama ce s-a întâmplat. M-au dus la marginea scenei și am primit îngrijiri medicale. Ulterior, mi-au spus că au crezut că sunt împușcat, pentru că am pierdut mult sânge”.

Deși incidentul a fost unul neplăcut, Elton John a recunoscut că rămâne într-un mod ciudat unul dintre momentele sale preferate din timpul acelui turneu. „Deși a fost neplăcut, în mod paradoxal rămâne unul dintre momentele mele preferate din timpul acelui turneu”, a adăugat artistul.

Incidentul a scos la iveală un alt aspect dramatic: bărbatul care l-a atacat se afla sub influența stupefiantelor, ceea ce a amplificat pericolul situației.

Elton John a reușit să-și revină și a continuat turneul.

