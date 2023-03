Acțiunile Credit Suisse s-au prăbușit la bursă. Și alte bănci au avut scăderi puternice pe burse

Acțiunile Credit Suisse, a doua cea mai mare bancă elvețiană, au fost oprite de la tranzacționarea pe bursă după ce au atins un minim istoric. Acțiunile Credit Suisse s-au prăbușit miercuri cu peste 21% la un nou minim record, după ce cel mai mare acționar al său a părut să excludă să mai furnizeze fonduri.

Credit Suisse (CSGN.S) a pierdut miercuri aproape un sfert din valoarea sa, coborând la un nou minim istoric, după ce cel mai mare investitor al său a declarat că nu poate oferi mai mult ajutor financiar băncii elveţiene. Banca are circa 7,5 miliarde euro capitalizare.

Într-un interviu acordat Bloomberg, președintele Băncii Naționale Saudite a declarat că nu își va crește pachetul de acțiuni la Credit Suisse.

„Răspunsul este absolut nu, din multe motive. Voi cita cel mai simplu motiv, care este de reglementare și statutar. Acum deținem 9,8% din bancă – dacă depășim 10% intră în vigoare tot felul de reguli noi, fie că este vorba de autoritatea noastră de reglementare sau de reglementările europeane sau elvețiene”, a declarat Ammar Al Khudairy pentru Bloomberg. „Nu suntem înclinați să intrăm într-un nou regim de reglementare.” El a făcut comentarii similare pentru Reuters.

El a mai spus că a fost mulțumit de planul de transformare și nu crede că banca Credit Suisse are nevoie de bani în plus. „Suntem mulțumiți de planul de transformare pe care l-au propus. Este o bancă foarte puternică”, a spus Al Khudairy. Pe lângă faptul că acțiunile Credit Suisse au scăzut cu peste 20% la bursa elvețiană, principalii indici de la Paris și Milano au scăzut cu peste trei procente, în timp ce bursele de la Frankfurt și Londra au pierdut aproximativ 2,5% în tranzacțiile de la sfârșitul dimineții. Banca franceză Societe Generale a căzut cu aproximativ 10%, iar cotația barilului american de petrol WTI a scăzut la minimul ultimelor 15 luni, sub 70 de dolari.

Banca specializată în investiții și administrarea averilor unor clienți foarte bogați trebuie să facă față unui val puternic de retrageri de bani, după ce au fost descoperite deficiențe importante în procedurile sale de raportare și control din ultimii doi ani.

Clienții Credit Suisse au retras din bancă peste 120 mld. dolari în ultimele trei luni ale anului trecut. Din această cauză, Credit Suisse a ajuns să încalce anumite reglementări ce stabilesc valoarea minimă a rezervelor de cash pe care trebuie să o aibă în conturi. Reprezentanții băncii au menționat săptămâna aceasta că ritmul retragerilor de bani a încetinit, chiar dacă acestea încă mai există.

Mai multe bănci italiene au fost, de asemenea, oprite automat de la tranzacționare, după scăderi puternice, inclusiv UniCredit, Finecobank și Monte Dei Paschi.

Investitorii continuă, de asemenea, să evalueze impactul anunțului de marți al băncii că a găsit „deficiențe semnificative” în procesele sale de raportare financiară pentru 2022 și 2021.

Creditorul elvețian a dezvăluit observația în raportul său anual, care a fost programat inițial pentru joia trecută, dar a fost amânat la cererea Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) din SUA.

Un expert de pe Wall Street, care a prezis cu exactitate prăbușirea Lehman Brothers din 2008, a dezvăluit că o nouă bancă - Credit Suisse - se va prăbuși în „furtuna perfectă” creată de falimentul SVB.

În urma prăbușirii dezastruoase a Băncii Silicon Valley, Robert Kiyosaki a prezis că următoarea bancă care se va retrage este Credit Suisse, pe măsură ce piața volatilă a obligațiunilor se prăbușește, scrie Daily Mail.

El a făcut predicția cu doar câteva ore înainte ca Credit Suisse să admită că are o „slăbiciune materială”, deoarece costul asigurării obligațiunilor sale împotriva neîndeplinirii obligațiilor a atins cel mai înalt nivel de la crearea băncii.

