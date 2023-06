Elvețienii sunt nedumeriți după ce au trecut pe lângă victorie: "Nu înțeleg"

Reprezentativa României a remizat cu Elveţia, la Lucerna, scor 2-2, în Grupa I de calificare la Campionatul European din 2024, meci în care elveţienii au condus cu 2-0.

Mijlocaşul elveţian Denis Zakaria a declarat, luni seară, după meciul cu România, scor 2-2, că nu înţelege cum a pierdut echipa sa două puncte, deşi a condus cu 2-0 şi a avut ocazii.

“Este un rezultat dezamăgitor. Am lăsat să ne scape două puncte şi cred că trebuia să ne concentrăm mai mult, pentru că nu trebuie să se întâmple astfel de lucruri. Când înscrii două goluri, trebuie să fi foarte atent pentru că atunci când adversarul marchează un gol poate fi foarte periculos. Nu înţeleg cum, când am avut atât de multe ocazii, am pierdut două puncte”, a spus Zakaria, potrivit uefa.com.

