De ce se bucură elvețienii înaintea meciului cu România din preliminariile Euro 2024: ”Este minunat”

"Este minunat" că meciul Elveţia - România se va disputa cu "casa închisă", a declarat selecţionerul naţionalei din Ţara Cantoanelor, Murat Yakin, pentru site-ul bluewin.ch, înaintea partidei programate pe 19 iunie la Lucerna, în Grupa I a preliminariilor EURO 2024.

"Iar în curând, vom putea juca şi la Berna, fiindcă din 2025 va exista din nou gazon natural pe stadionul Wankdorf", a adăugat Murat Yakin, a cărui echipă a câştigat, în luna martie, primele două meciuri din preliminarii.

Întrebat dacă Elveţia este o naţiune fotbalistică, Yakin a răspuns: "Da, este adevărat."

Întrebat dacă naţionala Elveţiei va fi reprezentată întotdeauna mai bine de apărarea sa, exemplu fiind faimosul "lacăt elveţian", decât de atac, tehnicianul a răspuns "nu", după o lungă ezitare.

Yakin nu crede că este o problemă că Elveţia are foarte mulţi portari de valoare. "Prefer să fie aşa decât invers", a spus el.

Yakin a explicat de ce în ţara sa apar atâţia goalkeeperi de clasă: "Datorăm asta în primul rând celui care este antrenorul nostru cu portarii, Patrick Foletti, Fox cum i se spune, care se ocupă şi de formarea antrenorilor cu portarii din Elveţia. Este o legendă. Descoperă talentele, le însoţeşte de la cea mai fragedă vârstă şi le formează nu doar pe plan tehnic, dar şi personal. Are un ochi pe care eu nu îl am. Poate spune dacă un jucător are calităţile pentru a deveni un portar mare."

Yakin s-a referit şi la Yann Sommer, titularul obişnuit între buturile Elveţiei: "Da, Yann este efectiv un mare portar, un om foarte simpatic şi un model pentru tineri."

Elveţia va întâlni Andorra pe 16 iunie, în deplasare. Meciul împotriva României va avea loc pe 19 iunie, de la ora 21:45, pe Stadion Swissporarena din Lucerna.

Ads