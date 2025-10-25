Pe străduțele pietruite și printre clădirile medievale din centrul vechi al orașului Zürich, există un loc care nu încetează să-i uimească pe turiștii ghidați de Samantha Aeschbach.

Sub denumirea Urania, o construcție subterană cu șapte niveluri funcționează ca parcare. Însă, după cum le explică vizitatorilor fondatoarea companiei Zurich Insider, spațiul ascunde și o fortăreață militară modernă – un adăpost public de mari dimensiuni, capabil să găzduiască până la 11.000 de persoane în caz de urgență, scrie The Washington Post.

Buncărul dispune de rezerve de apă potabilă, generatoare de curent de urgență, filtre de gaze toxice și un sistem de comandă.

„Dacă nu știi exact unde să cauți, cu greu l-ai putea descoperi întâmplător”, spune Aeschbach, adăugând că turiștii – veniți în special din America sau alte țări europene – se arată fascinați de istoria militară a Elveției și de modul în care sunt alocate locurile în adăposturi.

„Toți sunt surprinși și curioși să afle mai multe – și, inevitabil, ne abatem de la traseu”, glumește ghida.

I want to remind everyone that the neutral country of Switzerland has built doomsday bunkers covering over 60% of the Alps' territory. Ads Switzerland wasn't even invaded by the Nazis, because the elite sees the Alps as one of the best places for doomsday bunkers to survive the… pic.twitter.com/57dJ0AsQyA — Open Minded Approach (@OMApproach) May 11, 2025

O națiune mereu pregătită

Pentru elvețieni, pregătirea pentru situații de urgență este aproape un sport național. Serviciul militar sau cel de apărare civilă este obligatoriu, iar țara dispune de o rețea de aproximativ 370.000 de adăposturi private, suficiente pentru a asigura un loc fiecărui locuitor dintre cei aproape nouă milioane. Spații separate sunt rezervate armatei și forțelor de protecție civilă.

Acum, statul elvețian alocă sute de milioane de dolari pentru modernizarea acestei rețele, pe fondul unei „situații globale de securitate în schimbare”.

Din 2026, o nouă reglementare privind protecția civilă va intra în vigoare. Planul prevede modernizarea a 200 de buncăre de mari dimensiuni, cu un buget total de 276 milioane de dolari pentru următorii 15 ani. Contribuția pe care dezvoltatorii imobiliari o plătesc autorităților locale pentru finanțarea adăposturilor publice va crește, de la aproximativ 1.000 la peste 1.700 de dolari per persoană.

În paralel, autoritățile cantonale lucrează la înlocuirea sistemelor de ventilație și filtrare din buncărele mai vechi, ajunse la finalul ciclului lor de viață de 40 de ani. Guvernul pune la dispoziție un fond de 1,2 miliarde de dolari pentru această operațiune, sumă ce poate fi accesată mai rapid, dacă situația o impune.

Armata elvețiană a lansat, de asemenea, un apel către companii și start-up-uri pentru idei privind transformarea fortificațiilor existente în „noduri defensive greu de atacat”.

Adăposturi moderne pentru conflicte moderne

Modernizarea rețelei vine în contextul războiului din Ucraina, care a declanșat o nouă eră a reînarmării în Europa. Țări precum Danemarca, Suedia, Finlanda, Franța și Marea Britanie își revizuiesc sistemele de recrutare, își sporesc bugetele de apărare, testează sisteme de alertă și încurajează populația să aibă provizii de urgență.

Deși Elveția și-a menținut neutralitatea de secole, dreptul fiecărui cetățean la un adăpost este garantat prin Legea federală a protecției civile, adoptată în 1963.

Potrivit profesoarei Silvia Berger Ziauddin, de la Universitatea din Berna, „mentalitatea buncărului” face parte din ADN-ul național al Elveției, evoluând de la strategiile defensive ale secolului XIX până la fricile Războiului Rece.

Multe buncăre mari au fost ulterior vândute și transformate în muzee, ferme de ciuperci sau depozite de brânzeturi, iar ideea de a renunța complet la construcția de adăposturi private a fost aproape adoptată în 2011 – înainte ca dezastrul de la Fukushima și invazia Rusiei în Ucraina să schimbe din nou perspectiva.

Astăzi, autoritățile elvețiene reevaluează rețeaua în contextul unei potențiale „policrize” – scenariu în care mai multe amenințări apar simultan – și își regândesc prioritățile de protecție civilă.

Protecția civilă, dincolo de locuințe

Daniel Jordi, șeful Diviziei de Protecție Civilă și Instruire din cadrul Departamentului Federal al Apărării, afirmă că obiectivul actual este protejarea oamenilor și în afara locuințelor.

„Economia trebuie să funcționeze chiar și în timpul unui război”, spune el. „Dacă oamenii lucrează într-un oraș mare și are loc un atac aerian, trebuie să existe protecție – așa cum vedem astăzi la Kiev.”

Menținerea școlilor deschise și reducerea traumelor pentru tineri reprezintă, de asemenea, o prioritate. „Ne uităm la ce fac alte țări, cum ar fi Ucraina, Finlanda sau Israelul, și învățăm din experiența lor”, adaugă Jordi.

Costul mediu al unui adăpost elvețian este estimat la 1.800 de dolari per persoană pe o perioadă de 60 de ani – o investiție pe care autoritățile o consideră o „asigurare bună”.

O infrastructură impresionantă

Elveția are în prezent 370.000 de buncăre, dintre care aproximativ 1.700 sunt destinate posturilor de comandă și spitalelor de campanie.

Construcțiile sunt realizate din beton armat, cu uși anti-explozie, sisteme de ventilație, ieșiri de urgență și camere etanșe, menite să reziste la arme nucleare, biologice sau chimice. Fiecare adăpost trebuie să ofere minimum un metru pătrat de spațiu și 2,5 metri cubi de volum per persoană.

Locurile sunt alocate confidențial, iar autoritățile locale ar trebui să facă adăposturile operaționale în maximum cinci zile de la ordinul guvernului.

De la izbucnirea războiului din Ucraina, interesul pentru buncăre a crescut semnificativ. Companiile elvețiene, precum Bunker Swiss, raportează o cerere tot mai mare din partea celor care caută siguranță și intimitate.

Prețurile variază de la 46.000 la 93.000 de dolari pentru un buncăr modular, până la sume de ordinul milioanelor pentru construcțiile personalizate.

În Statele Unite, piața buncărelor este și mai diversificată – de la modele simple, de aproximativ 20.000 de dolari, până la versiuni de lux dotate cu săli de cinema, pasaje secrete sau crame, care pot costa peste un milion.

Pentru elvețianul Erich Breitenmoser, proprietarul unuia dintre cele mai mari buncăre private din țară, modernizarea sistemului este „pur și simplu logică”. Cumpărat cu o sumă de șapte cifre, Fortăreața Furggels, construită în 1939 pentru a apăra țara de armata lui Hitler, i-a oferit nu doar un fragment de istorie, ci și liniște sufletească.

„Noe nu și-a construit arca în timpul potopului, ci înainte”, spune el. „Poate că nu vei avea niciodată nevoie de ea, dar dacă va fi cazul, vei fi recunoscător că o ai.”

