O familie de români a povestit cât de greu i-a fost să se adapteze în Elveția. Principalele provocări întâmpinate: „Super greu!"

Din 2007, anul aderării României la UE, milioane de români au plecat la muncă, în Vest. Mulți s-au stabilit acolo, definitiv. Unii au preferat state din blocul comunitar, alții state non-UE. Printre cei care au luat decizia de a emigra se numără și familia Popescu, soț și soție, intelectuali, cu doi copii.

Familia Popescu s-a stabilit în Elveția, în vara anului 2022. Micul stat de pe continentul european este recunoscut drept unul dintre cele mai scumpe din lume, din punctul de vedere al costului vieții, dar și unul unde traiul de zi cu zi este foarte ridicat. Pentru familia de români, totul a început când Mircea Popescu a fost recrutat pentru un loc de muncă în domeniul IT. Soția sa a fost de acord cu mutarea, deși până atunci, se vedea îmbătrânind în România. Astfel, astăzi, reședința lor este la Kilchberg, o localitate aflată la 5 km de Zurich.

Adaptarea a fost dificilă pentru întreaga familie. „I-am trimis (n.r. - pe copii) la cursuri de limbă și am încercat sa îi angrenăm în diverse activități extracurriculare: sporturi, tabere scurte, întâlniri cu prietenii. Ne-am plimbat mult cu ei și am mers la destul de multe evenimente culturale (piese de teatru, musicaluri, operă ș.a.m.d.). Majoritatea erau în germană, multe erau în dialectul local, dar 'am lucrat' cu ce aveam la îndemână", a declarat Simona Popescu, într-un interviu pentru TotulDespreMame.

Ads

Au luat-o aproape de la zero, în Elveția

Și pentru Simona Popescu e destul de dificilă adaptarea. În România, aceasta a activat în zona de comunicare și relații publice, a activat în mari companii de profil. Acum se află în stadiul în care aproape că o ia de la zero.

„Super greu (n.r. - se găsește de lucru). Probabil depinde mult și de domeniu, nu pot generaliza, dar în domeniul meu, marketing și comunicare, super greu. Eu nu lucrez, încă. Mă așteptam să fie dificil, mi-au spus asta mulți oameni, dar venind, totuși, cu niște ani buni de experiență în spate, am crezut că în maxim câteva luni voi găsi ceva potrivit. Surpriză!… Caut, încă.

Fac un CAS (Certificate of Advanced Studies) în Management la St. Gallen University, care e una dintre cele mai cunoscute universități de business de aici. Sper ca asta să mă ajute apoi cu găsirea unui job. Probabil, faptul că am făcut studii la niște universități de care recrutorii elvețieni n-au auzit, că am lucrat pentru companii pe care cel mai probabil nu le cunosc nu mă ajută, așa că încerc să adresez această problemă", a dezvăluit Simona Popescu.

Ads

Limba locală, mare provocare pentru români

Cea mai grea parte a adaptării a fost limba. Familia Popescu nu era vorbitoare la germană, la momentul relocării.

„Cred că limba. Noi ne-am mutat aici fără ca vreunul din noi să vorbească germană. Nivelul copiilor era 0 absolut și, surprinzător, majoritatea copiilor de aici nu vorbesc engleză la vârste atât de mici. Deci, la început a fost grea comunicarea pentru ei și implicit viața socială. Copiii au fost repartizați în clase normale și primeau lecții suplimentare de germană (o oră pe zi), dar în rest erau în clasă cu colegii lor. Evident, în primul an, înțelegerea lor a fost foarte probabil extrem de limitată", a povestit Simona Popescu.

Piața imobiliară din Elveția, o altă provocare

De asemenea, un alt obstacol pentru românii care vor să se mute în Elveția poate fi piața imobiliară.

„Piața imobiliară și piața muncii sunt teribil de grele. Eram pregătiți ca piața imobiliară să fie crâncenă. Compania care ne-a ajutat cu relocarea ne-a pus în temă cu asta, chiar aș putea spune că „ne-a speriat” cu cât de greu va fi să găsim un apartament aliniat așteptărilor noastre. Așa că, în prima fază am luat prima variantă disponibilă, casa unui coleg al soțului care se reloca înapoi în SUA. Prin urmare, nu am avut de făcut alegeri, nu am avut de comparat zone etc. Era potrivită din punct de vedere al spațiului cu nevoile noastre.

Ads

Trebuie precizat că aici sunt niște reguli destul de stricte legate de spațiul locativ dedicat și necesar fiecărei persoane din familie. Nu poți, de exemplu, să închiriezi un apartament cu 2 camere pentru 4 persoane, chiar dacă poate ție ți-ar fi de ajuns! Între timp, după primii doi ani ne-am mutat din nou, din centrul Zürichului, într-o localitate aflată la 5 km, mult mai aproape de natură și, surprinzător, cu o comunitate mai cosmopolită, internațională. Aici e mai multă libertate pentru copii, care pot să circule complet singuri la orice oră. Se întâmpla asta și în oraș, însă ne făceam mai multe griji în legătură cu pericolele la care ar fi putut fi expuși", a mai transmis Simona Popescu.

Ads